Умерла актриса из "Карнавала" и "Агонии" Тамара Лязгина

Тамара Лязгина родилась в 1941 году в Томской области. В школьные годы занималась балетом, гимнастикой и акробатикой. С тринадцати лет работала в летней гастрольной труппе цирка-шапито, где исполняла номер "Каучук", работала на трапеции и в иллюзионном аттракционе.

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Участвовала в концертах как артистка Томской филармонии. Одержала победу на первом Всероссийском конкурсе артистов эстрады в 1960-м. Объездила весь мир - выступала в Европе, Азии, Африке и Австралии.

В фильмографии - "Карнавал" 1971 года, "Агония" Элема Климова, "Отче наш" - с Тереховой и Меньшовым, "В одно прекрасное детство".

Окончила режиссерский факультет ГИТИСа в 1976-м. Заслуженная артистка России - звания была удостоена в 1978 году.

Прощание с артисткой прошло 8 октября в Храме Живоначальной Троицы в Хорошеве. Прах Лязгиной будет покоиться в семейном захоронении на Даниловском кладбище, передает KP.RU.