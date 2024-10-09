У Ливанова обнаружили опасное поражение мозга

Telegram-канал Mash сообщает, что у народного артиста РСФСР Василия Ливанова нашли опасное поражение мозга. По данным канала, это связано с недостаточным уровнем кислорода в крови. Как пишет Mash, у актера также парализована правая часть тела.

О госпитализации Ливанова в тяжелом состоянии стало известно 3 октября. Исполнителя роли Шерлока Холмса определили в реанимацию отделения неврологии. Его невестка Екатерина заявила, что вся семья молится о здоровье госпитализированного народного артиста РСФСР. Она сообщила, что ранее он жаловался на давление.

Telegram-канал Mash 5 октября сообщал, что у Ливанова остановилось сердце во время операции. По данным канала, артист находится на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации. По сведениям канала, операция у артиста была несколько дней назад, ему удалили тромб и расширили артерии.

В тот же день супруга актера Елена Ливанова заявила, что артист сам прокомментирует сообщения о своем состоянии.

РИА Новости со ссылкой на источник НИИ имени Склифосовского на следующий день сообщило, что народный артист остается в тяжелом состоянии. По данным агентства, он находится в реанимации отделения неврологии.