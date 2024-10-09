Эксперты рассказали, чьи образы чаще всего используют кибермошенники

Ежегодный список знаменитостей, с помощью образов которых чаще всего совершаются интернет-мошенничества, обнародовала в начале октября 2024 года компания McAfee, специализирующаяся на кибербезопасности. Рейтинг возглавила актриса Скарлетт Йоханссон, за ней следует модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, на третьем месте – певица Тейлор Свифт.

В топ-10 также вошли актриса Аня Тейлор-Джой, актер Том Хэнкс, певица и актриса Сабрина Карпентер, актрисы Сидни Суини и Блейк Лавли, Джонни Депп и певица Эддисон Рэй.

Как пишет Hollywood Reporter, внешность актеров без разрешения используется в мошеннических схемах, которые торгуют загрузками фильмов или песен, сделками на продукты, поддерживаемые знаменитостями, инвестициями в криптовалюту или билетами на концерты с высоким спросом. Мошенники также иногда используют убедительно выглядящие поддельные видео актеров, чтобы получить информацию о банковских счетах фанатов или установить вредоносное ПО на их устройства, что может привести к краже личных данных.