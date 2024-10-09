Эксперты рассказали, чьи образы чаще всего используют кибермошенники

Образы Скарлетт Йоханссон, Кайли Дженнер и Тейлор Свифт чаще всего используются кибермошенниками
Ежегодный список знаменитостей, с помощью образов которых чаще всего совершаются интернет-мошенничества, обнародовала в начале октября 2024 года компания McAfee, специализирующаяся на кибербезопасности. Рейтинг возглавила актриса Скарлетт Йоханссон, за ней следует модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, на третьем месте – певица Тейлор Свифт.
В топ-10 также вошли актриса Аня Тейлор-Джой, актер Том Хэнкс, певица и актриса Сабрина Карпентер, актрисы Сидни Суини и Блейк Лавли, Джонни Депп и певица Эддисон Рэй.
Как пишет Hollywood Reporter, внешность актеров без разрешения используется в мошеннических схемах, которые торгуют загрузками фильмов или песен, сделками на продукты, поддерживаемые знаменитостями, инвестициями в криптовалюту или билетами на концерты с высоким спросом. Мошенники также иногда используют убедительно выглядящие поддельные видео актеров, чтобы получить информацию о банковских счетах фанатов или установить вредоносное ПО на их устройства, что может привести к краже личных данных.
Поскольку киберпреступники используют передовые инструменты ИИ для создания более убедительных мошенничеств, риски растут, а имена знаменитостей становятся идеальной приманкой для любопытных потребителей, - говорит руководитель отдела исследований угроз McAfee Абишек Карник. - Вот почему людям нужно сохранять бдительность и дважды подумать, прежде чем нажимать. Хотя контент, созданный ИИ, не всегда вреден, становится все сложнее отличить, что реально, а что поддельно.