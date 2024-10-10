Развод с Ратниковым и роды в 41 год: как живет Анна Тараторкина

Актриса Анна Тараторкина обрела известность благодаря съемкам в лентах «Смертельная схватка», «Гадалка» и «Сватьи». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

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Чем известна Тараторкина

Анна Тараторкина родилась 8 октября 1982 года в Москве в семье народного артиста РСФСР Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Она окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и в 2004 году была принята на службу в Российский академический молодежный театр, на сцене которого играла в спектаклях «Инь и Ян», «Том Сойер», «Золушка» и других.

Дебют Тараторкиной в кино состоялся в девятилетнем возрасте в драме «Исчадье ада». После окончания вуза она снялась в картинах «Последний бой майора Пугачева», «07-й меняет курс» и «Служба доверия». Наибольшую известность артистке принесла роль старшего лейтенанта Ольги Ершовой в фильме «Смертельная схватка». Также она исполнила главные роли в лентах «Земля людей», «Спасти мужа», «Сватьи», «Первокурсница», «Любовь со всеми остановками», «Гадалка» и других. На данный момент в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Тараторкиной

На съемочной площадке фильма «Служба доверия» в 2007 году Анна Тараторкина познакомилась с актером Александром Ратниковым. Со временем их роман перерос в брак, а в 2010 году у артистов родился сын Никита.

В 2020 году стало известно, что Тараторкина и Ратников расстались. Развод был оформлен без скандалов в конце 2019 года, поэтому новость появилась в открытом доступе позднее. Инициатором расторжения брака была актриса.

Сейчас Тараторкина замужем за продюсером Алексеем Кундратом. В сентябре 2023 года у пары родился сын Денис, о чем «Экспресс газете» сообщила мать актрисы.

«Дочке 8 октября исполнился 41 год. Накануне у нее родился второй сын. А ее старшему, Никите, от брака с актером Сашей Ратниковым, 13 лет. Сейчас у дочки второй муж — продюсер Алексей Кундрат. Они на съемках сериала "Частный детектив Татьяна Иванова" познакомились. Нынешний бизнес Алексея связан с киношной техникой», — поделилась она в прошлом году.

Как Тараторкина пыталась спасти Алексея Янина

Анна Тараторкина вместе с коллегами по театру РАМТ участвовала в сборе средств для лечения актера Алексея Янина, известного по роли в сериале «Клуб». В 2015 году он перенес обширный инсульт и на протяжении полугода находился в коме. После выписки из больницы Янин передвигался в инвалидной коляске, ему поставили первую группу инвалидности. В сентябре 2023 года артист скончался в возрасте 40 лет.

Тараторскина знала Янина с 16 лет, они вместе учились в театральном институте, а затем служили в РАМТе. За месяц до кончины артиста его коллеги собрали более 300 тысяч рублей на реабилитацию.

«Я знаю Лешу с 16 лет. А сейчас нам по 40. Леша — один из моих лучших друзей. Мы часто общались даже после его болезни. <...> Мы (артисты РАМТа. — NEWS.ru) собрали деньги 14 марта, на его день рождения. Внушительную сумму, больше 300 тысяч, чтобы он мог снова поехать в лучший реабилитационный центр. Все были заряжены оптимизмом и верой, что все идет Леше на пользу», — рассказывала она KP.RU.

Чем сейчас занимается Тараторкина

Анна Тараторкина продолжает служить в РАМТе, где задействована в постановках «Манюня», «Усадьба Ланиных» и «Леопольдштат». В прошлом году с актрисой вышел сериал «Мелодия для двоих», где она сыграла главную героиню Викторию Сафонову. На настоящий момент в производстве с артисткой находится фильм «Настоящий папа».

Накануне, 8 октября, Тараторкина отметила свое 42-летие. По этому случаю она опубликовала пост в социальных сетях.