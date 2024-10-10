Куда пропал актер Данила Козловский после начала СВО

Заслуженный артист России Данила Козловский перестал посещать светские мероприятия и кинофестивали. В чем причина, как складывается его жизнь после начала спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Козловского

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве, окончил Российский государственный институт сценических искусств. Актер дебютировал на экране в 1999 году в сериале «Простые истины». Наибольшую известность ему принесли картины «Легенда № 17», «Духless», «Викинг». Также он прославился как режиссер, сняв фильм «Чернобыль» и сериал «Карамора».

Козловский на протяжении трех лет был женат на актрисе из Польши Уршуле Магдалене Малке. В 2015 году он начал отношения с режиссером Ольгой Зуевой. В 2020 году в Нью-Йорке у пары родилась дочь Ода-Валентина, спустя время коллеги расстались. Девочка живет вместе с матерью в США.

Зачем Козловский обратился к Путину после начала СВО

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». Он опубликовал пост в соцсетях, в котором признался в любви к России, но заметил, что сожалеет о том, что наступила «точка невозврата, которую теперь проходят в прямом смысле на танках».

«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — написал артист.

После реакции Козловского на СВО глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить его по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Актер в ответ подал против Бородина иск о защите чести и достоинства, суд его частично удовлетворил и обязал ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актеру один рубль.

Правда ли, что Козловский попал в серый список актеров

Данила Козловский после скандала на фоне публикаций в Сети и судебных разбирательств взял творческий отпуск на год. Однако актер до сих пор не вернулся к выступлениям в российских театрах и не посещает светские мероприятия. По словам кинокритика Александра Голубчикова, Козловский попал в «серый список актеров».

«У нас есть некий серый список актеров, которые не задействованы в студийных проектах, их не выпускают, как, допустим, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — сказал он порталу «Страсти».

Чем сейчас занимается Козловский

На настоящий момент Данила Козловский проживает в России и готовится к гастролям по зарубежью с музыкальным спектаклем FRANK. С 20 октября по январь у него запланированы гастроли в Израиле, ОАЭ и городах Европы и Азии.

Также Козловский снялся в главных ролях в сериале «13-я клиническая — 2» и фильме «Уволить Жору». По данным СМИ, съемки картин завершены, однако даты премьер не назначены. Несмотря на участие в российских проектах, актер считает США ведущей кинодержавой.