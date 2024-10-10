Гарри Бардин высказался против ремейка фильма «Москва слезам не верит»

Художник-мультипликатор, режиссер и актер Гарри Бардин, сыгравший роль главного инженера химкомбината в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», выступил против создания сериала по мотивам картины. Таким мнением с Агентством городских новостей «Москва» поделился сам актер.

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«Честно вам скажу: я ко всем ремейкам отношусь негативно. А к ремейку картины "Москва слезам не верит" отношусь еще с большим негативом. Все эти попытки что-то переснять – трупный бизнес, который не приводит к чему-либо хорошему. Художники, режиссеры и сценаристы должны искать смыслы, вдохновляясь своей эпохой, своими проблемами и трудностями. Только так получаются фильмы», – сказал Бардин.

В свою очередь народная артистка РФ Раиса Рязанова, которая исполнила роль Антонины Буяновой, отметила, что не видит смысла в продолжении фильма.

«В съемках ремейка этой оскароносной картины нет никакого смысла», – подчеркнула Рязанова.

О съемках сериала по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» стало известно 25 сентября. По информации СМИ, режиссерами проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Картину «Москва слезам не верит» после премьеры в 1979 году посмотрели 90 млн человек – за всю историю советского кинопроката больше было только у боевика «Пираты XX века». Картина получила и зарубежное признание: кинолента была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».