Интервью с актрисой Мариной Федункив

Совсем скоро российские телезрители увидят премьеру сериала «Универ. Молодые». Одну из главных ролей в нем сыграла актриса Мария Федункив. А недавно она отметила день рождения и годовщину свадьбы. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

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— За вами благодаря роли в сериале «Реальные пацаны» закрепился образ «свойской» женщины — веселой, простой, немного наивной… Которая еще и коня на скаку остановит. Именно такой стереотип в целом закрепился за понятием «русская женщина». Как по-вашему, это клише? И что для вас русская женщина?

— Русская женщина — женщина с историей. Мы такими не рождаемся — самоотверженными, бесстрашными, — мы такими становимся. При этом остаемся женщинами — очаровательными, веселыми, позволяющими себе где-то повести себя глупо. Русская женщина — феномен, загадка, которую будут пытаться разгадать всегда.

— 27 августа вы отпраздновали трехлетнюю годовщину со дня свадьбы. А ваш муж, как известно, итальянец. Расскажете о слиянии культур в вашей семье. Насколько сильно вы ощущаете разницу в традициях и быту? Что вашему мужу не нравится в русских, и наоборот?

— Нашу семью мы называем русско-итальянской. Я с детства мечтала, что мой муж будет итальянцем — получается, нажелала (смеется). А Стефано обожает Россию — иногда мне кажется, что это он русский в нашей семье. К культуре наших стран мы относимся с уважением — эта разность стала нашей силой. Многие вещи для каждого из нас привычны, но когда с тобой рядом человек, для которого все ново, он помогает тебе взглянуть на это иначе и ты как будто заново влюбляешься в свою культуру, в свой народ. Меня восхищает в итальянцах их жизнелюбие, абсолютная любовь к матери и гостеприимство. У наших народов очень много общего — мы любим жизнь и берем от жизни все.

— Вы поддерживаете связь с близкими Стефано? Учитывая СВО, наверное, было нелегко найти общий язык?

— На родине мужа мы бываем регулярно — итальянская семья очень тепло нас принимает. Родные Стефано — мудрые люди, мы не говорим о политике.

— Возвращаясь к вопросу о женщинах. Сегодня в России, да и в мире, с каждым годом появляется все больше комиков-женщин. Как вы думаете, почему это стало тенденцией последних лет?

— Женщины шутили, шутят и будут шутить всегда, но чтобы им выйти на сцену, нужно позаботиться о детях, муже, навести порядок в доме, сходить на работу (а в наше время обычно и не на одну), уделить время себе и как-то успеть подготовить этот самый монолог для выступления. Женщины в юморе — наш марш-бросок к тому, чем мы действительно хотим заниматься. Это достойно уважения. Рада, что женщин в юморе становится больше — это совершенно другой взгляд на жизнь, к ним приходит новая аудитория, которая обращает внимание на стендап, проще смотрит на какие-то вещи, тоже начинает шутить. Приятно, что это держит мужчин в тонусе — появляется страсть, интрига, совершенно другая конкуренция.

— У нас до сих пор женщина «нестандартных» параметров и внешности, которая становится звездой экранов, вызывает в обществе бурю эмоций. Причем если негативных — то почти всегда от самих же женщин. Почему так происходит и приходилось ли вам сталкиваться с критикой?

— Почему женщины так строги к женщинам? Может, потому, что вокруг мало мужчин, а конкуренция так высока, что в борьбе за них все средства хороши. А возможно, хотят подчеркнуть чужие недостатки, чтобы на их фоне собственные достоинства выгоднее смотрелись. Но скажу, что и то, и другое — такое себе. Если обсуждают, если ты вызываешь эмоции, значит, добилась своего. Не нужно воспринимать такую реакцию публики как негативную — наоборот, она есть, и это главное. А иногда этот поток критики — это вообще крик о помощи. У меня не раз так было с хейтерами (пользователь, который активно выражает свою ненависть, пишет негативные комментарии. — «ВМ»), и это не только женщины: когда кто-то пишет в мой адрес шквал критики, я спрашиваю у человека: «У вас все хорошо?» Обычно все плохо, человеку просто нужно было, чтобы его разглядели в толпе других. И волна критики после такого обычно сходит на нет. А вообще я за то, чтобы любить себя. С этого все и начинается — когда ты полюбишь себя, тогда и другие смогут это сделать. А какая ты — миниатюрная, с формами, — это не важно.

— Если говорить о юморе, труднее ли стало сегодня шутить из-за новой этики, политической обстановки?

— Теперь прежде чем пошутить, нужно пропустить шутку через несколько внутренних фильтров. Это не просто: шутка — импульс, реакция на обстоятельства, и когда ты начинаешь прокручивать ее, оценивать со всех сторон, сомневаться — теряется очарование этой шутки. Юмористы стали коллегами врачей — наш принцип «не навреди».

— Сегодня артисты стали слишком разноплановые — и в музыку, и в писательство... Вы ведь тоже издали книгу, есть песенные композиции. В чем ваша мотивация?

— За всех артистов говорить не возьмусь. Певицей я себя не считаю. Так сложились обстоятельства, что у меня была возможность попробовать себя в этом, и я решилась. Слушателям понравилось. Так что пою я не для себя, а для народа — делюсь своим позитивом не только как актриса и ведущая. А книгу мою издали в 2021 году — когда я отмечала 50 лет и вышла замуж. Мне предложили рассказать свою историю. Знаю, что многим она помогла, значит, все было не зря. Моя мотивация — зрители. Мне однажды сказали: «Ваш юмор заставляет жить». Если в этом моя миссия — дарить людям радость и вкус жизни, — я по-настоящему счастливый человек.

— Не за горами старт сериала «Универ. Молодые». Расскажите, чего ждать зрителям. В каких проектах вы сейчас задействованы?

— Даже я выросла на «Универе» (смеется). Для меня это культовый сериал, я очень рада, что в этой истории поучаствуем мы с моей героиней — комендантом общежития Тамарой Михайловной. Ждите новых персонажей, не без участия любимых «старичков», интересный сюжет и юмор — с ним у создателей «Универа» все в порядке. Из ближайших премьер — уже в эфире реалити «Первые на деревне» на ТНТ. Вот где будет интересный формат и очень неожиданные обстоятельства.

Досье

Марина Федункив родилась 27 августа 1971 года в Перми. Там она окончила Институт искусства и культуры, начала выступать в КВН, вскоре попав в Высшую лигу с командой «Добрянка». Несмотря на творческие успехи, будущая актриса кем только не подрабатывала: проводницей, няней, продавщицей, прачкой. Лишь в 2008 году с переездом в Москву ее карьера пошла в гору. Всероссийскую известность Марине принесла роль в сериале «Реальные пацаны».