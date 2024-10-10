Развод с Бондарчуком и критика СВО: куда пропала Паулина Андреева

Актриса Паулина Андреева рассталась с режиссером Федором Бондарчуком еще в апреле, но недавно стали известны причины расставания. Что известно о возможном разводе звездной пары, как живет Андреева, говорила ли она когда-либо про СВО?

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Что известно разводе Андреевой и Бондарчука

35-летняя Андреева и 57-летний Бондарчук сыграли свадьбу осенью 2019 года в исторической части Санкт-Петербурга. Церемония прошла в Юсуповском дворце, а банкет — в Доме Беггровых. В 2021 году у них родился сын Иван.

Впервые режиссер увидел Андрееву в спектакле «№ 13D» на сцене МХТ имени Чехова. Актриса согласно роли дефилировала по сцене в нижнем белье.

В последнее время стали распространяться слухи об их разводе: Андреева и Бондарчук давно не появлялись вместе на публике, а на их руках больше не видно обручальных колец. Как ранее писала KP.RU, причиной охлаждения отношений в паре стали творческие разногласия режиссера и его супруги, известной не только как актрисы, но и сценариста.

По другой версии, причиной расставания стала 29-летняя актриса Софья Синицына, которую называют новой пассией Федора Бондарчука. Однако друзья Бондарчука сообщили, что у него нет другой женщины.

«Федор не изменял Паулине, он до сих пор ее любит и хочет вернуть. Просто они слишком разные. Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий. Как говорят, вечеринки пошатнули здоровье Федора, она переживала. А он не прислушался», — пишет KP.RU.

Источники также рассказали, что Андреева ушла от Бондарчука полгода назад. Сейчас актриса вместе с сыном живет в Санкт-Петербурге, а режиссер — в Москве. Отмечается, что документы на развод супруги пока не подали, так что еще могут помириться.

Ранее Андреева признавалась, что ей трудно жить вместе с известным режиссером.

«Так как я замужем за очень известным режиссером, вокруг меня очень мощный фон. Это очень яркое обстоятельство само по себе. То есть фон глобального недоверия к моим затеям. И когда киносообщество узнавало о том, что я пишу для Федора сценарии, все сочувствовали Федору. Говорили, что я заведу его за Магадан. Знаете, бывают жены в наказание, бывают — во вспоможение. Поэтому было трудно выдерживать, что тебе действительно никто не доверяет. Никто не доверяет, что ты можешь действительно создать, написать что-то», — жаловалась она в YouTube-проекте «Театральный журнал».

Появится ли Андреева в сериале «Метод-3»

Режиссер сериала «Метод» Юрий Быков ранее подтвердил, что Паулины Андреевой не будет в третьем сезоне сериала «Метод» в роли стажера и выпускницы юрфака Есени.

К своим ролям при этом вернутся другие главные герои сериала. В роли следователя Родиона Меглина снова появится Константин Хабенский, а в паре с ним вместо Андреевой теперь будет актриса Анна Савранская, сообщил Быков.

Первый сезон сериала вышел в 2015 году и стал хитом. Позднее права на показ «Метода» приобрел американский стриминг-сервис Netflix.

Чем сейчас занимается Андреева

В 2022 году Паулина Андреева снялась в картинах «Медея», «The Телки», «13 клиническая» и «Сирано де Бержерак».

Сейчас в работе находится очередной фильм с Паулиной Андреевой — драма Сони Карпуниной «Как дети». Вместе с актрисой в проекте задействованы Константин Хабенский и Риналь Мухаметов. В 2025 году ожидается премьера мюзикла «Пророк», посвященного жизни Александра Пушкина. Андреева предстанет в роли Авдотьи Голицыной.

В 2024 году актриса объявила, что снимется в мюзикле «Алиса в Стране чудес» режиссера Юрия Хмельницкого.

Осенью 2023 года Андреева исполнила ведущие роли в нескольких постановках МХТ имени Чехова. Увидеть актрису на сцене можно было в спектаклях «№ 13D», «Сирано де Бержерак», «Поколение Маугли».

Друзья актрисы говорят, что Андреева больше не хочет сниматься в кино.

«[Она] считает актерство нестабильной профессией. Паулине ближе работа сценариста и режиссера, но на это нужно серьезное финансирование», — пояснили они.

Что Андреева говорила об СВО

Зимой 2022 года Паулина Андреева в соцсетях выступила против спецоперации. После этого она временно пропала из поля зрения СМИ и поклонников.

Весной того же года актрису застали в ресторане Стамбула. Вместе с ней за столиком сидели экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс и его жена Авдотья Смирнова (Андреева снималась в ее сериале «Вертинский»). Федора Бондарчука в их компании не было.

В июне 2022 года стало известно, что родственники Андреевой эмигрировали — ее братья переехали в Израиль. Тогда поклонники решили, что актриса тоже скоро уедет, но выяснилось, что в Стамбуле она просто проводила отпуск. Ее менеджер также объясняла, что артистка не появляется на светских мероприятиях из-за декрета.