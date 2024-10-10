Исполнитель роли Гэндальфа признался в копировании своего образа

Культовый актер, сэр Иэн Маккеллен, раскрыл секрет роли Гэндальфа из «Властелина колец». Об этом артист сообщил в интервью Entertainment Weekly.

© Lenta.ru

Как признался Маккеллен, образ волшебника он позаимствовал непосредственно у писателя Джона Толкина, автора произведений о Средиземье.

«Когда-то мы нашли видеозапись, где Толкин читает "Хоббита". Было приятно слышать его бархатный профессорский голос. Он ведь был университетским преподавателем! Позже я все время думал о нем, надевая костюм Гэндальфа», — рассказал он.

Ранее стало известно, что актер очень хотел бы вернуться к своей роли в новых проектах во вселенной Толкина.