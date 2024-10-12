Георгий Дронов вспомнил, как пережил кризис среднего возраста

Актер Дронов признался, что терпение помогает пережить кризис среднего возраста
Актер Георгий Дронов признался, что переживал кризис среднего возраста. Об этом 53-летний артист сообщил изданию kp.ru.
«Это когда ты переходишь на центральный рубеж, у тебя останавливаются физиологические процессы роста, и ты начинаешь поворачиваться в сторону жизненного заката», — заявил актер.
Звезда «Ворониных» считает, что практически каждый человек сталкивается с кризисом среднего возраста и с этим «надо смириться», поскольку «каждый возраст имеет свои прелести».
Дронов не стал вдаваться, как именно лично переживал подобное состояние. Ему помогло только терпение и внутренняя мудрость. Также актер отметил, что было «непросто».
В начале сентября поклонники заподозрили, что актер Брэда Питт переживает кризис среднего возраста. Он надел золотую цепочку с подвеской в виде первой буквы имени его возлюбленной Инес де Рамон — «I». Интернет-пользователи не оценили украшение голливудской звезды.
«Я думала, что только 12-летние девочки носят ожерелья с чьими-то инициалами», «И подвеска с инициалами, и его одежда доказывают, что он переживает кризис среднего возраста», «Следующим шагом станет татуировка», — писали в комментариях.