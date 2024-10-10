Умерла европейская кинозвезда Элиза Монтес

9 октября ушла из жизни Элиза Монтес, испанская красавица-киноактриса мирового уровня: Монтес снималась в британских, германских, итальянских, французских, американских лентах.

Некролог публикует El Plural. Причина смерти дивы не разглашается.

Монтес родилась в 1934 году в Андалусии. Артистическую карьеру начала в театре. На экране дебютировала в первой половине 1950-х. В ее фильмографии - а это более восьми десятков пунктов - долгое время преобладали приключенческие ленты и спагетти-вестерны. Амплуа - либо юные нежные девы, либо чопорные жены.

Среди работ актрисы такие фильмы, как "Пока, молодежь!", "Фаустина", "Анна сказала "да", "Гибралтар", "Бандиты Красной реки", "Эрик - викинг", "Возвращение великолепной семерки", "За доллары и славу", "Джанго, прощай!".