Умер актер Джон Ласелл, звезда популярных сериалов «Флиппер» и «Лэсси»

Ровно за месяц до своего 96-летия ушел из жизни американский актер кино и телевидения Джон Ласелл. Его экранная карьера стартовала в 1960-м. В списке - семь десятков проектов, включая популярные в СССР классические семейные сериалы про дельфина Флиппера и колли Лэсси.

© Российская Газета

Информация об уходе Ласелла опубликована на сайте одного из калифорнийских похоронных домов. Причина смерти и иные детали не уточняются.

Джон Ласелл-младший родился в 1928 году в Вермонте. Перечень работ - представителен: "Дымок из ствола", "Караван повозок" и "Сыромятная плеть", "Как вращается мир", оригинальные "Перри Мейсон", "Миссия невыполнима", "Сумеречная зона" и "Мой любимый марсианин", "Смерть в Калифорнии".