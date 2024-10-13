Все сам: Влад Прохоров рассказал о нелегком пути в кино

Фортуна улыбнулась 26-летнему Влада Прохорову в 2024 году, когда его пригласили на роль Сергея Жукова в биографической ленте о группе «Руки вверх!». А ведь в детстве его мечты совсем не были связаны с актерством — мальчик грезит о работе в МЧС.

© WomanHit.ru

О своих планах и пути в кино Прохоров рассказал в интервью изданию Super.

«В детстве я мечтал стать эмчеэсовцем, но к 17 годам все поменялось, и я поступил в Школу-студию МХАТ. Первые четыре года нигде не снимался и полностью посвятил себя учебе. Когда выпустился, уехал в Пермь, мой родной город, и работал там в похоронном бюро. Тогда появилась мода записывать видеопробы, и я снял такое видео», — поделился Влад.

Вскоре Прохорова пригласили на кастинг в столицу, который он успешно прошел. Его утвердили на роль в сериале «Исправление и наказание», где компанию на съемочной площадке ему составили Анна Михалкова и Тимофей Трибунцов.

По словам Влада, у него не было покровителей, дорогу в кино он прокладывал сам.

«Я не был ничьим протеже. Сам прокладывал себе путь. Приходил и говорил: „Здравствуйте, меня зовут Влад Прохоров“. „А ты кто?“ — спрашивали у меня на кастингах. „Пока никто. Но я талантливый парень и готов вам это доказать“», — вспоминает актер.

Когда за одну роль сражаются полсотни кандидатов, претендент должен выкладываться на максимум, как считает Прохоров.