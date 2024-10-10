В фильме «Миссия невыполнима: Племя изгоев» особое внимание привлекли подводные сцены, в которых Том Круз выполнил все трюки сам. Одна из самых впечатляющих сцен – это момент, когда его герой, Итан Хант, должен задерживать дыхание под водой на продолжительное время.

Для съемок этой сцены Круз прошел специальную подготовку, включая тренировки по фридайвингу, чтобы научиться задерживать дыхание более чем на шесть минут.

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Съемки проходили в большом водном резервуаре, где актеру приходилось не только задерживать дыхание, но и дожидаться, пока все камеры и оборудование будут готовы, чтобы начать длинные дубли без монтажных склеек. Круз отмечал, что сцена была физически сложной и сильно истощающей, что вызывало даже рефлекторные проблемы с дыханием в обычной жизни после тренировок.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gdmkino.