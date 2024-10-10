Никита Тарасов сравнил актеров с саквояжем сантехника

Никита Тарасов рассказал о своей роли Петра Лужина в сериале «Преступление и наказание». С режиссером проекта Владимиром Мирзоевым актер встречался на кастинге несколько раз, прежде чем был окончательно утвержден.

- Владимир Владимирович рассматривал меня на несколько позиций. Мы обсуждали Порфирия Петровича, следователя, и даже Свидригайлова, - признался Газете.ру Никита Тарасов. – Но я просил оставить меня на роли, которая возникла изначально. Зритель увидит в моем исполнении жениха Авдотьи Раскольниковой. Петр Лужин — самый «неудобный» герой романа, а значит, самый любопытный.

Никита Тарасов признался, что сериал «Преступление и наказание» снят предельно близко к первоисточнику Достоевского:

- Авторский текст буквально скопирован в сценарий сериала. Создатели с невероятной бережностью отнеслись к оригиналу. По поводу концепции адаптации, вероятно, лучше обратиться к режиссеру проекта. На мой же взгляд, наличие в кадре автомобилей и гаджетов никак не меняет сути, а лишь помогает молодому зрителю избавиться от коросты стереотипов, налипших на «Преступление и наказание» от кратких пересказов романа на сайтах бесплатных рефератов.

По поводу своих разных амплуа на экране Никита Тарасов ответил так:

- Любой актер — это саквояж сантехника. В зависимости от задачи он достает тот или иной инструмент. Я в кино с 2000 года. И по-прежнему учусь подбирать «ключи нужного диаметра». Есть такая работа — сниматься в кино. Я, когда смотрю что-то выдающееся, всегда представляю себе, что все эти люди на экране, которые заставляют тебя радоваться и плакать, встают утром и едут на работу. Со своим саквояжем. И, может, даже с ланч-боксом и любимой книжкой. Представьте только, герой на экране спасает мир, а ты знаешь, что в этот самый момент у него, актера, в вагоне стынут сырники, которые ему положила с собой жена. И теплые носки — на случай если похолодает.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера сразу четырех серий «Преступления и наказания» состоится на «Кинопоиске» 26 октября 2024 года.