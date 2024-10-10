Актеры комедии «Говорит Земля!» рассказали о фильме

Пожалуй, вы еще не видели настолько забавной истории про конец света. На киноэкраны вышла лента «Говорит Земля!» режиссера Евгения Корчагина. Мы сами посмеялись и вам рекомендуем.

© Вечерняя Москва

В маленьком провинциальном городке, где даже арбузы без особой заботы не растут, жил себе поживал простой шахтер Стас (Антон Филипенко), который даже море никогда не видел. А в столице обитала экоактивистка Лена (Ирина Горбачева), которая очень хотела что-то в нашем мире исправить, хоть и не вполне знала, как это сделать. И когда эти двое оказались в заброшенной части шахты, сперва их завалило, а потом со Стасом Земля заговорила.

— Стас — шахтер с мечтами о серфинге, а еще он слышит Землю, — вспоминает актер Антон Филипенко. — Звучит смешно? Так и есть, и так будет в кино! Вот чего было не отнять во время съемок, так это веселья. Уверен, что зрителю тоже будет весело — ведь так «Говорит Земля!»

Кроме шуток, это кино, которое получило два спецприза на фестивале «Короче», мягко напоминает про экологическую повестку. А еще про то, что забота о благополучии планеты является задачей для всего человечества. Ведь люди равно уязвимы перед природными катаклизмами, где бы они ни обитали.

— Мы все так или иначе понимаем то, как важно заботиться о природе, но постоянно про это забываем. Наше кино — это легкое напоминание, что ничто не вечно. Через юмор, шутки и остросюжетные повороты мы попробуем обратить внимание людей на важность Земли в нашей жизни, — отмечает актриса Ирина Горбачева. — Наши съемки были настоящим приключением, на которое обязательно стоит посмотреть на большом экране. Где еще вы увидите, как у Гоши Куценко вырастают волосы на голове?

Впрочем, вопросы экологии становятся лишь фоном, на котором проявляется много других проблем. Начиная с малой эффективности пустых слов, направленных на показушное отстаивание «интересов Земли», за которыми кроется лишь корысть. Заканчивая сложными межличностными отношениями, проявляющими себя как в пределах одной квартиры, где живут Лена и ее «просто друг» и единомышленник (Степан Девонин), так и на куда более крупных территориях. И если говорить в целом, то в фильме глобальный вопрос «как спасти планету» сжимается до непроговоренного, но такого очевидного и насущного «как мало человеку надо для счастья».

Кино можно смело советовать для неглупого и приятного отдыха. Оно никого ни в чем не обвиняет, только слегка подшучивает. Ни к чему не призывает, только нашептывает, что пора бы задуматься. Предлагает сравнить ценности искусственные и естественные. Самое то для интересного времяпрепровождения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Малков, продюсер: