Директор «Ленфильма» назвал причины популярности сказок в России

Сказки популярны среди россиян из-за того, что они красочные и охватывают большую аудиторию, поделился с «МК в Питере» директор «Ленфильма» Эдуард Суворов. По его словам, многие режиссеры сейчас снимают фильмы именно в этом жанре, и он действительно востребован.

Потому что это ярко, красочно и захватывает большую аудиторию: как правило, такие фильмы имеют возрастной ценз 6+ или 12+, и на них в кинотеатры приходят семьями. На мой взгляд, это одна из причин, по которой режиссеры уходят в эту нишу, — отметил Суворов.

Он добавил, что для любого фильма найдутся критики. При этом в последние годы количество снимаемых в стране картин ушло в качество, и российский рынок кино молниеносно развивается, потому что студии и интернет-платформы насыщают все ниши, и каждую неделю выходит очередной релиз.

Директор «Ленфильма» выразил уверенность, что в России снимают много качественных фильмов. Хотя встречаются самые разные проекты: и отличные, и средние, и совсем простые, подытожил Суворов.

Ранее Первый канал перенес премьеру документального многосерийного фильма Владимира Познера «Турецкая тетрадь» на семь дней. Премьера состоится 14 октября, а не 7 октября, как сообщалось ранее.