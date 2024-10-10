Розамунд Пайк и Саша Барон Коэн снимутся в комедии про мир женщин

Саша Барон Коэн и Розамунд Пайк исполнят главные роли в фильме «Дамы вперед» (Ladies First) видеосервиса Netflix. Как сообщает Deadline, это ремейк французской комедии «Со мной непросто» (2018) режиссера Элеоноры Пурриа.

Барон Коэн сыграет неисправимого шовиниста-бабника, который оказывается в параллельном мире, где доминируют женщины, а существование в этом мире его женской и вспыльчивой версии (Пайк) еще больше усложняет ситуацию.

Сценарий адаптировали Кэти Силберман («Не волнуйся, солнышко», «Образование»), Натали Крински («Галерея разбитых сердец») и Синко Пол («Шмигадун!», мультфраншиза «Гадкий я»), режиссерское кресло займет Тея Шэррок («До встречи с тобой», «Злобные маленькие письма»).