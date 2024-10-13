Умер снявшийся в 600 фильмах индийский актер Т. П. Мадхаван

На 89-м году жизни скончался индийский актер Т. П. Мадхаван. За свою почти 50-летнюю карьеру он снялся в более чем 600 картинах.

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Актер умер 9 октября: накануне он был госпитализирован и врачи подключили его к ИВЛ. Точная причина смерти местными СМИ не уточняется, известно, что в конце жизни актер страдал "от различных недугов".

В основном актер снимался в картинах на языке малаялам, распространенном на юго-западе Индии. Свою кинокарьеру он начинал в комедии, но вскоре перешел к характерным ролям.

Мадхаван известен по ролям в фильмах "Любовное письмо", "Брак по любви", "Главный гость", "Маяк Дом", "Учитель Арчаны", "Вьетнамская колония", "Таламура", "Джекпот", "Дневник дела Ору", "Мадамма", "Супермен", "Дайя", "Английский Средний", "Патрам", "Друзья", "Пилоты", "Тема на обложке", "Ромео", "Инспектор Гаруд", "Робин Гуд", "Пассажир", "Александр Македонский", "Счастливые мужья", "Коллекционер", "Колония Саркар", "Колония Махатмы Ганди".