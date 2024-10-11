Состояние здоровья Василия Ливанова ухудшилось

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, госпитализированного в Москве в конце сентября, ухудшилось. Подробности стали известны журналистам РИА Новости от врачей НИИ имени Склифосовского.

Отмечается, что оно оценивается как тяжелое. Актер остается в реанимации отделения неврологии.

Ранее сообщалось, что Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

Ливанов стал широко известен советскому и российскому зрителю после роли детектива в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Кроме того, Ливанов исполнил роли и в десятках других картин, а также озвучивал персонажей популярных советских мультфильмов.