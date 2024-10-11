Эндрю Гарфилд рассказал, как получил роль Человека-паука

Британский актёр Эндрю Гарфилд известен как один из лучших исполнителей роли Человека-паука. Актёр сыграл Питера Паркера в двух сольных картинах, а затем вернулся к герою в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Однако изначально артист даже не собирался проходить прослушивание на роль персонажа, потому что чувствовал себя «слишком старым».

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Дело в том, что во время поисков актёра на роль супергероя Гарфилду было 25 лет, однако ему нужно было сыграть старшеклассника. Актёр вспомнил, что ему дали важный совет во время прослушивания: «Веди себя так, будто тебе всё равно, и будь собой». Именно это и привело к тому, что Sony Pictures взяла на роль британца.

Я прошёл первое прослушивание и всё. Я думал, что уже слишком стар. Мне было 25 или 26 лет, и я должен был играть старшеклассника. Я знаю, что у меня хорошие гены, но я даже не знаю. Это не мой путь. Я был удивлён, когда мне вообще предложили участвовать в пробах. Но мне посоветовали участвовать в них, как будто я снимаю короткометражный фильм со школьными друзьями. Из-за этого у меня было чувство, что мне просто наплевать. Я относился к этому так, как будто это не имеет никакого значения. Именно тогда мой талант может проявиться, ведь ты снова ребёнок. Ты эмоционально открыт, не напряжён и не пытаешься всё сделать правильно. Я помню это чувство: «Мне плевать».

Гарфилд также отметил, что даже сейчас бы с радостью вернулся к роли супергероя, если его устроит сценарий. Ближайшей картиной с актёром станет драматическая лента «Время жить» с Флоренс Пью — она выйдет в российский прокат уже 17 октября.