13 октября исполняется 90 лет со дня рождения Савелия Крамарова, всенародно любимого артиста, способного сделать ярким даже маленький эпизод. В преддверии юбилея актера телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" спросил зрителей, какие его роли они помнят и любят больше других. В результате голосования получился топ-5 лучших образов, созданных Крамаровым.

Больше половины - 57% - респондентов назвали любимым героем в исполнении Савелия Крамарова рецидивиста Федю по кличке Косой из комедии Александра Серого "Джентльмены удачи". Авторство одной из самых смешных сцен в фильме принадлежит как раз Савелию Викторовичу. Во время съемок утренней зарядки на даче у профессора актер решил сымпровизировать и начал натирать снегом Раднэра Муратова, исполнителя роли Василия Алибабаевича. Крамарова же, в свою очередь, начал растирать снегом Георгий Вицин. В результате получился незабываемый эпизод.

45% зрителей выбрали роль дьяка Посольского приказа Феофана в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". На съемках Гайдай просил артиста больше "играть лицом", что у того, несомненно, получилось. Роли в фильмах "Джентльмены удачи" и "Иван Васильевич меняет профессию" стали практически визитной карточкой актера.

Петр Тимохин, "Большая перемена" - 30%

Почти треть аудитории - 30% - отдали свои голоса за Пьера Тимохина из многосерийного фильма Алексея Коренева "Большая перемена". Фраза "Аттракцион неслыханной щедрости", произнесенная героем Савелия Крамарова, ушла в народ и стала своеобразным мемом.

Серега, друг Завитушкина, "Не может быть!" - 29%

Почти столько же голосов, 29%, набрал образ, созданный актером в еще одном фильме Гайдая - "Не может быть!". Савелий Крамаров исполнил роль Сереги, друга главного героя Володьки Завитушкина, в новелле "Свадебное происшествие". А всего Крамаров снялся в трех полнометражных фильмах Леонида Гайдая.

Егоза, друг детства Афони, "Афоня" и "бурнаш" Илюха Верехов, "Неуловимые мстители" - 22%

Между двумя ролями голоса распределись поровну. 22% зрительских голосов набрал фильм "Афоня" и Савелий Крамаров в роли Егозы, друга детства главного героя, которого сыграл Леонид Куравлев. Все помнят кадры, как герои едут по деревне на тракторе. На съемках случился забавный эпизод. По сюжету за рулем сельскохозяйственной машины должен был быть Егоза, но во время съемок Савелий Крамаров не справился с управлением и врезался в столб, после чего категорически отказался дальше вести трактор. В результате его управление в кадре взял на себя Леонид Куравлев.

Такое же количество зрителей - 22% - назвали любимой небольшую, но очень яркую роль Илюхи Верехова из фильма "Неуловимые мстители". Фраза "Вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина…", несколько раз произнесенная героем Крамарова, стала одним из самых узнаваемых моментов фильма.

Кстати

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нем приняли участие 1145 респондентов всех возрастов