Умер актер «Фантомаса» и сериала «Комиссар Рекс» Фриц фон Фридль

9 октября ушел из жизни Фриц фон Фридль, австрийский артист немецкого происхождения - актер театра, кино и телевидения, фильмография которого приближалась к 150 пунктам. Экранную карьеру он зачал в 1950-х, еще ребенком.

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Фриц фон Фридль - сын австрийского кооператора и актера Фрица фон Фридля, брат актрисы Лони фон Фридль (сниматься они начинали вместе). Его сын - актер Кристоф фон Фридль.

Фриц активно работал не только на немецких и австрийских, но и на совместных международных проектах: нашему зрителю он знаком по "Фантомасу" 1980-го, эротическому триллеру с Линдой Блэр и Сильвией Кристель "Красная жара", сериалам "Комиссар Рекс", "Телефон полиции - 110", "Место преступления".

Некролог 83-летнего актера публикует Die Presse - cо ссылкой на коллег. Фон Фридль умер в Вене, причина - тяжелая продолжительная болезнь.