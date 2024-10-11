Дочь от Миронова и переезд в пансионат: как живет Лариса Голубкина

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус, пишут СМИ. Что известно о ее здоровье, как она живет и почему ее дочь скрывала, что ее отец — актер Андрей Миронов?

Что известно о здоровье Ларисы Голубкиной

Как пишет LIFE.ru, врачи диагностировали у 84-летней Голубкиной злокачественное заболевание системы крови — актриса борется с болезнью Вальденстрема с 2014 года. В 2022 году Голубкина прошла первые курсы химиотерапии, ей удалось добиться ремиссии, однако в этом году недуг начал прогрессировать.

Отмечается, что артистка передвигается в инвалидном кресле и находится под наблюдением сиделки. У Голубкиной нарушены слух и зрение, актриса жалуется на постоянные боли в суставах и кровеносных сосудах.

До этого артистка попадала в больницу весной 2021 года: тогда она проходила реабилитацию после перелома шейки бедра, случившегося в 2020 году.

В июне 2023 года Голубкину госпитализировали в Боткинскую больницу с диагнозом «полиневропатия» (осложнение после перенесенных вирусных заболеваний).

Чем известна Лариса Голубкина

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. Голубкина стала популярной еще будучи студенткой: в 1962 году она исполнила роль Шурочки Азаровой в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». После окончания ГИТИСа в 1964 году стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии (ныне — Театра армии). На сцене Центрального академического театра Российской армии артистка воплотила множество женских образов. Она играла Леди Макдуф в «Макбете», Екатерину II в «Любовь — книга золотая», Гвен в «Боже, храни короля» и другие роли.

Всего в фильмографии Голубкиной 26 работ. Голубкина также известна как супруга народного артиста РСФСР Андрея Миронова, с которым она состояла в браке с 1977 по 1987 год — до смерти актера.

В 2020 году, когда актриса отмечала 80-летний юбилей, ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава государства отмечал ее незаурядный талант и вокальные данные.

«Человек неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, Вы блестяще реализовали себя на актерском поприще, подарили зрителям немало ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе», — говорилось в поздравительной телеграмме, распространенной пресс-службой Кремля.

Чем сейчас занимается Голубкина

Лариса Голубкина последний раз снималась в кино в 2016 году — тогда вышла картина «Ка-де-бо» с ее участием.

В 2022 году она заявила, что отказывается от участия в публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем. Также Голубкина переехала в подмосковное учреждение с медицинским обслуживанием.

«Я уже лет семь, с 2015 года, живу в этом пансионате. Как называется это место? А зачем кому-то это знать. Не хочу, чтобы меня телевидение здесь выслеживало. Это не принудиловка, но мне 82 года, и тут лучше. Дочка вот сейчас приедет навестить. Мы погуляем и пообедаем», — рассказывала артистка.

Является ли Миронов отцом Марии Голубкиной

Дочь Ларисы Голубкиной актриса Мария Голубкина летом этого года впервые призналась, что Андрей Миронов — ее биологический отец. Отмечается, что этот вопрос в последнее время 50-летней артистке задавали чаще всего.

«У меня нет отчима, это мой отец. В прямом смысле, в биологическом. Для меня это не проблема, я с детства знала, что это мой отец. Приписывают еще Досталя и Баталова. Но если выбирать, на кого больше похожа, то все-таки на Миронова», — рассказала Голубкина.

На вопрос, почему у Марии с ее сестрой Марией Мироновой (дочь актера Андрея Миронова от брака с Екатериной Градовой) разные фамилии, артистка ответа так и не дала.

Голубкина рассказала, что, когда ей было 10 лет, актер спустил с лестницы одну из своих поклонниц, которая дежурила в подъезде их дома. Женщина сказала, что он не является отцом девочки. Миронов не стерпел этого.

В других интервью Мария Голубкина называла своим отцом Николая Щербинского-Арсеньева, который в момент рождения девочки состоял в отношениях с Ларисой Голубкиной. Миронов вступил в брак с коллегой лишь в 1977 году. Тогда Марии было четыре года.