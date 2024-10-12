Депрессия, похудение, голос Ди Каприо: как живет Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов признался, что отчаялся и впал в депрессию, когда остался без работы. Что сейчас известно о жизни Бурунова, почему он похудел и не раскрывает подробности личных отношений?

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Почему Бурунов был в депрессии

По словам Бурунова, в период, когда Россия готовилась к Олимпиаде в Сочи, кинопроекты финансировались меньше, поэтому многие из них закрывались, а актеры лишались работы. Артист отметил, что из-за отсутствия съемок у него опустились руки.

«Был человек тогда рядом. Я был тогда в отношениях. Близкие мои все это видели, но этому всему выхода не было. Это горечь, обида — все это копится. И были нервные срывы. Доставалось близким. Что скрывать, были периоды злоупотребления алкоголем, потому что количество отчаяния и боли, которое накопилось, оно было невыносимым. <...> Я сидел и думал: что дальше. А внутри был какой-то огонек, который говорил: подожди», — признался Бурунов в шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео.

Ранее Бурунов в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) говорил, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на юго-востоке Украины.

«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утвержден в большой проект, [но] случились эти события, и это все, естественно, отменилось. И 2014-й, и 2015 год были для меня достаточно тяжелыми», — отметил он.

Артист заявил, что из-за отсутствия работы ему пришлось брать кредиты. Также продюсеры считали Бурунова пародийным артистом, поэтому отказывали в серьезных проектах.

Почему Бурунов решил похудеть

За последнее время Сергей Бурунов сильно преобразился. Поклонники заметили, что он скинул лишние килограммы и стал выглядеть подтянутее. В том же интервью актер рассказал, почему решил похудеть.

«В какой-то момент мне надоело видеть то, что я вижу в зеркале. Во-вторых, была не очень приятная история, связанная с личной жизнью. И я решил хоть что-то из нее полезное вынести. Я сказал себе: "Значит, похудеем"», — сообщил он.

В июле Бурунов раскрыл секрет своего похудения. 47-летний артист признался, что ограничивал себя в еде.

«Рецепт простой — не жрать. Ну, иногда в зал сходить. Я ленюсь», — заявил звезда «Полицейского с Рублевки».

Что известно о личной жизни Бурунова

Сергей Бурунов ни разу не был женат, детей у него нет. О своих романтических отношениях он не распространяется.

При этом, по его словам, сейчас в его личной жизни все хорошо. На свадьбе комика Гарика Харламова в августе актер появился с 35-летней бизнесвумен Екатериной Леви. Отмечалось, что на безымянном пальце Леви заметили кольцо с большим камнем.

Сообщалось также, что Бурунов и Леви весь вечер не отходили друг от друга и даже вышли на медленный танец, в конце которого поцеловались на глазах у друзей.

Артист ранее рассказывал, что считает себя заботливым и благородным по отношению к женщинам.

«Конечно, я романтик. Я очень мечтательный, и из-за этого, возможно, все мои беды и проблемы, — отметил артист», — говорил Бурунов на YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Актер также сообщил, что посвящал своей девушке целый радиоэфир, но не уточнил, кому именно.

«Я своей возлюбленной записал целый эфир, посвященный только ей одной: какие-то песни там поставил, подводки. <...> На кассету еще ей записал это все», — отметил Бурунов, добавив, что тогда работал стажером на радио.

Чем сейчас занимается Бурунов

Сергей Бурунов работает ведущим возрожденного на Первом канале шоу «Большая разница» и продолжает сниматься в кино.

В 2023 году состоялись премьеры фильма «Бременские музыканты» и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграл артист, в 2024-м — мелодрама «Он+Она».

Бурунова также называют официальным голосом американского актера Леонардо Ди Каприо. Артист, правда, отшутился, что никаких документов с американцем он не подписывал, а звание просто «красиво звучит». Бурунов озвучивает голливудского актера с 2005 года.