Дружба между Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизой Кудроу началась на съемках сериала Друзья и с тех пор только крепла. Эти трое поддерживают теплые отношения уже почти 30 лет, превратившись из коллег по съемочной площадке в настоящих подруг, которые считают друг друга семьей.

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После завершения сериала в 2004 году их связь не ослабла. Они регулярно встречаются на праздники и важные события, такие как день рождения Лизы Кудроу. В 2023 году, когда Лиза отметила свои 57 лет, Энистон и Кокс трогательно поздравили ее в социальных сетях, назвав «одной из самых важных людей» в своей жизни и «семьей». Дженнифер даже использовала милое прозвище «Флуш», показывая, насколько их отношения личные и доверительные.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.