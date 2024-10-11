Проблемы с налоговой и отношение к СВО: где сейчас Дмитрий Харатьян

Telegram-канал SHOT сообщил, что ФНС заблокировала счета компании по кинопродакшену актера Дмитрия Харатьяна. Что известно о его проблемах с налоговой, как артист относится к СВО, какие последние новости о нем выходили?

Правда ли, что у Харатьяна проблемы с налоговой

По данным SHOT, налоговая заблокировала счета компании по кинопродакшену Харатьяна и певца Гарика Сукачева. По информации канала, их общая фирма может быть ликвидирована в ближайшее время.

Как стало известно SHOT, Харатьян основал компанию ООО «Диафильм» в 2019 году вместе с Сукачевым и знакомой, финансовым директором Анастасией Жидковой, артистам принадлежит по 40% фирмы, их партнеру — 20%. По данным канала, артисты планировали снимать фильмы и телепередачи, но уже в 2022 году никаких отчетных документов не было предоставлено, в том же году компания понесла убытки и ушла в минус на 461 тысячу рублей.

Авторы канала утверждают, что ФНС упорно требовала бухгалтерскую отчетность, а Пенсионный фонд даже взыскал по 500 рублей и 3000 тысячи рублей за не предоставленные вовремя документы, в итоге из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета.

Что Харатьян говорил о спецоперации

Дмитрий Харатьян поддерживает специальную военную операцию. Он посещал российские военные госпитали и даже выезжал в Херсон.

«Сейчас на передовой наши воины сражаются за мир, русский мир, за Родину, свою семью, детей, будущее этих детей», — отмечал артист.

Также он выступил на митинге-концерте в «Лужниках», который проходил под лозунгом «Слава защитникам Отечества». За участие в концерте в Херсоне, посвященном Дню флага России, Харатьян попал в санкционные списки Украины, Латвии и Канады.

Несмотря на это, актер подчеркивал, что никогда не стоял перед выбором, на какой стороне оставаться.

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — объяснял Харатьян.

Что Харатьян говорил об уехавших артистах

Дмитрий Харатьян, комментируя отъезд коллег из России после начала спецоперации, подчеркивал, что каждый имеет право на выбор. При этом актер считает его ошибочным.

«Я никого не осуждаю, считаю, что у каждого человека есть право на выбор. Другое дело, что я считаю его ошибочным. Но время покажет, рассудит. Я здесь вместе с народом, который испытывает сейчас определенные исторические, мировые перемены», — высказывался Харатьян NEWS.ru на пятом творческом фестивале «Таврида.АРТ».

Что известно о личной жизни Харатьяна

Первой женой Дмитрия Харатьяна была Марина Буримова, с которой он учился в одном вузе. В браке родилась дочь Александра. Она длительное время живет и работает в Швеции и является сотрудником службы адаптации к проживанию в стране для русскоговорящих.

Вторая жена — актриса Марина Майко. В браке родился сын Иван. Он окончил ВГИК по классу режиссуры.