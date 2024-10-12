«Были страшные отчаяния». Сергей Бурунов рассказал о серьезной депрессии

Актер Сергей Бурунов признался в интервью Кино Mail, что испытывал серьезную депрессию с 2013 по 2015 год.

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По словам Бурунова, тогда его многие проекты отменили, и он оказался без работы.

«Был момент, когда не то чтобы руку поднял. Ты ее начал опускать. "Да пошло это все". До такой степени. У меня страшные были отчаяния», — поделился актер.

Бурунов отметил, что практически не делился своими переживаниями с близкими, так как «у всех проблем хватает». С родственниками артист тоже не разговаривал — у него сложные отношения с отцом и братом, а матери не стало.

Бурунов добавил, что копил горечь и переживания в себе, а потом у него случился нервный срыв. Также у актера начались проблемы с алкоголем в этот период.

«Были и периоды злоупотребления алкоголем. Он не мог не возникнуть, потому что-то количество отчаяния и боли, которые накопились, были невыносимые», — рассказал артист.

Бурунов отметил, что не терял надежды, несмотря на тяжелый период. Это его и спасло.