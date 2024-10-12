Дэниел Крейг рассказал о съемках в постельных сценах

Дэниел Крейг снялся в общей сложности в шести фильмах об агенте 007 — и без интимных сцен с «девушками Бонда», разумеется, не обошлось. Впрочем, изображать секс актеру приходилось и вне франшизы. Со служебного романа, включающего в себя неловкие съемки в постели, начались их отношения с нынешней женой — 54-летней Рэйчел Вайс. Пара познакомилась во время съемок фильма «Дом мечты» в 2011 году. А потому недавнее признание супруга может быть актрисе не слишком приятным.

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«За свою карьеру я снял несколько ужасных любовных сцен, — заявил 56-летний актер. — Они там — просто чтобы были».

Напомним, в послужном списке Дэниела экранная романтика с Евой Грин, Холли Берри, Моникой Беллуччи и Леа Сейду, а также Сиенной Миллер в фильме 2004 года «Слоеный пирог». Последняя работа Крейга в роли агента ее Величества вышла в 2021 году, и актер, похоже, окончательно вышел из образа только сейчас: как-то это не по-джентельменски говорить такое публично. Зато окончание съемок в «бондиане» позволило актеру поэкспериментировать со своим личным стилем: с новой прической бывшего «агента» не узнать!