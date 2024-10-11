Кевин Костнер снимется в драме про серферов

Кевин Костнер поделился своими планами на будущее. Актер собирается исполнить главную роль с сёрф-триллере «Охотники за головами» (Headhunters). Как сообщает Deadline, Костнер также выступит в качестве соавтора сценария и продюсера проекта.

Кевин сыграет американского эмигранта с загадочным прошлым, который в итоге оказывается на Бали, Индонезия. Он собирает группу сёрферов во главе с местным фотографом, чтобы найти идеальную волну на неизведанном острове, который в итоге оказывается домом древнего племени охотников за головами, готовых защищать свою землю любой ценой.

Territory Pictures Костнера будет продюсировать фильм вместе со Скоттом Стейндорфом из Stone Village Films. Одну из ролей в картине исполнит Дэниэл Дзоватто («Здесь и сейчас», «Свидание с монстром»).

Когда именно начнутся съемки «Охотников за головами», пока не известно. В данный момент Костнер работает над третьим фильмом своей киносаги «Горизонты». «ИнтерМедиа» напоминает, что «Горизонты: Часть 1» вышел в мировой и российский прокат в июне 2024-го (после премьеры на Каннском кинофестивале) и фактически провалился. В результате запланированный на август релиз второй части был перенесен на начало 2025-го (пока продолжение увидели только зрители на Венецианском кинофестивале в сентябре). В первые три фильма Костнер уже вложил почти 100 миллионов долларов, но надеется, что после выхода всех запланированных четырех частей сможет вернуть эти деньги с лихвой.