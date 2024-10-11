Исполнитель роли Сергея Жукова мечтает сыграть серийного убийцу

На экраны вышла музыкальная драма "Руки вверх!" о становлении культовой российской поп-группы. Metro поговорило с актёром Владом Прохоровым, сыгравшим лидера коллектива Сергея Жукова в молодости.

"Я пришёл на пробы, познакомился с Сергеем Жуковым и как-то сразу почувствовал с ним какую-то единую ауру, что у нас есть что-то общее. Потом ещё на протяжении полугода я ходил на пробы и гадал, утвердят меня или нет. При этом я знал, что несколько парней были безумно похожи внешне на Сергея Евгеньевича, реально копии. И я в какой-то момент подумал, ну, наверное, странно надеяться на эту роль... А потом себе сказал, что, видимо, всё-таки меня приглашают не просто так. И где-то спустя полгода кастинга меня утвердили. Конечно, я был очень рад. И тут произошла забавная история. У меня параллельно шёл мой другой проект – сериал "Исправление и наказание". И там по сюжету я с длинными волосами, а для "Руки вверх!" нужно было коротко подстричься. Мы с моим агентом Наташей Гнеушевой поехали к создателям сериала, уговаривали. Аня Михалкова подходила к продюсерам, говорила: "Ребята, не перекрывайте молодого артиста, у него роль такая, ну, пусть он на свои деньги сошьёт себе парик. Отпустите его сниматься!" И в итоге у меня были то свои волосы, то потом я уже снимался в парике. Так что я очень благодарен "Исправлению и наказанию", что они всё-таки отпустили меня".

Влад настолько вжился в роль Жукова, что это стало мешать ему на других проектах.

"Я сейчас снимаюсь в сериале "Универ", точнее, в "перерождении "Универа". Да, я первые, наверное, две смены отработал, сыграл своего персонажа, а потом в какой-то момент у меня вдруг стал Сергей "проскакивать" в некоторых сценах. Тогда мне и сказали: "Слушай, что-то не то. Ну ты же другой персонаж. Видно, чья манера проявляется, убирай Жукова!" И я тогда сказал себе, что всё, у меня сейчас другой образ, другой совершенно парень, надо попрощаться с Серёжей молодым, отпустить его. Мой герой из "Универа" – стендапер, очень амбициозный и в принципе человек-приключение. Он очень активный, очень общительный, в чём-то провокатор. И в нём есть какая-то безумная харизма. Хотя на самом деле, наверное, такая же, как у Сережи, в фильме "Руки вверх!". Но всё-таки он чуть-чуть другой".

Прохоров рассказал о подготовке к роли Сергея Жукова:

"Целый месяц я ездил с Сергеем на гастроли, отсматривал архивные материалы с концертов, наблюдал за происходящим на сцене, в зале, за кулисами, пересматривал интервью, домашние видео, сам искал материалы. [С песнями «Руки вверх»] очень хорошо был знаком, и песни я слушал эти всегда, и в плейлисте они у меня были, и в караоке я их тоже пел".

Актёр также порассуждал о моде на музыкальные байопики: