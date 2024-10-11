Роман Курцын о работе продюсером, своей частной школе и домашнем зоопарке

Актер Роман Курцын дал нашим коллегам из 76.RU эксклюзивное интервью. Про частную школу, личный домашний зоопарк и цель — завоевать жанр боевиков.

Роман Курцын снимается в кино и сериалах с 23 лет. Настоящую славу ему принес сериал «Меч» (16+), вышедший в 2009 году. Актер Роман Курцын известен по сериалам «Пять минут тишины» (12+), «Корабль», фильмам «Крым» (16+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+), военной драме «Жажда» (18+).

Подробности из жизни известного актера — в этом материале.

«Мне очень не „зашла“ школа»

Мы встретились с Романом в его собственной частной школе. В этот день в учебном заведении проходило мероприятие — дети и родители обменивались растениями. Часть из них была взята из личной оранжереи жены Романа Анны.

"Это традиция ежегодная. Мы хотим, чтобы дети правильно относились к природе, окружающему миру и ценили наших зеленых друзей, — рассказал в разговоре с корреспондентом 76.RU Роман. — Кажется, так классно, когда ребенок приносит в школу свой цветок и обменивается им. Дети часто потом обратно возвращают друг другу растения. Получается, что сначала один за цветком поухаживал, потом другой. Это правильная история отношения к миру. Очень хотелось бы, чтобы наши дети берегли природу и ответственно к ней относились".

Супруги Курцыны открыли свою школу год назад. Идея возникла у Анны, а Роман поддержал. Сейчас в ней учатся ребята с 1-го по 8-й класс. В планах — расширение до старших классов.

Роман Курцын отметил, что сам не любил школу. Ему было сложно найти общий язык с одноклассниками. Учеба казалась каторгой. Поэтому главной задачей при создании собственной школы стало формирование дружеской атмосферы.

"Главная цель — чтобы дети с радостью ехали в 7 утра в школу, — отметил Курцын. — Я помню, как мне это сложно давалось, как мне не хотелось в школу. Моя задача, чтобы в этом здании, с этими учителями, нашим подходом они в 7 утра вставали со словами: «Школа? Отлично! Я хочу в школу». И это так и происходит. Они здесь счастливые".

Школьные годы актер вспоминает с ужасом.

"Мне очень не «зашла» школа. Это самая большая моя проблема была. Только к старшим классам, во время первой влюбленности, когда в школу ходишь ради девчонок, стало полегче, — с улыбкой заметил Роман Курцын. — Школа — путь сложноватый. Я в 6-м или 7-м классе перешел в новую школу, там меня не приняли. Ребята, которые учились в этой школе, не очень хорошо ко мне относились. Я был парнем творческим. Приходилось против системы идти. В старших классах я понимал, что надо учиться, чтобы поступить в театральный институт. Если до этого времени я был двоечником, причем в прямом смысле, то 11-й класс закончил хорошистом".

Про домашний зоопарк: «Мы подбираем всех»

Помимо школы, у Романа и Анны Курцыных есть еще одно совместное занятие — домашний зоопарк. В частном доме звездной семьи кто только не живет — от павлинов до ручного ворона Добрыни. В основном всех своих питомцев пара находит на улице.

"Мы подбираем всех: больных, хромых, косых. В основном это какие-то спасенные животные. От аистов до лошадок, павлинов, уток. Мы всех, кого жалко, всех собираем. Много собак у нас. Не можем пройти мимо, — поделился актер. — Недавно у нас появился стриж. Он сломал крылышко. Подобрали его прямо у школы. Дочка нашла его. Пришлось ему сделать отдельную клетку, так как он нелетающий. Ухаживать за аистами непросто: их надо весь год содержать при одинаковой температуре, рядом с водой, кормить свежей рыбой. Проблем с ними много, но когда они гуляют по территории, выглядит это очень красиво. Мы не можем пройти мимо животных, которые в беде. Если есть возможность, забираем к себе в семью. Если нет, то отдаем в хорошие руки".

Семейные заботы делятся пополам — строго по интересам: Роман ответственен за домашний зоопарк, а его жена Анна — следит за оранжереей.

Жена фанат цветов. У нее их неимоверное количество, — отметил актер. — Кому-то надо дарить дорогие сумки, а кому-то — цветы, домашние растения. У нас их, правда, много.

«У меня нет свободного времени вообще»

С недавних пор актер Роман Курцын стал и продюсером. Чтобы не ждать интересных ролей, он решил создавать их сам.

"Знаете, я такой хитрый, пишу сценарии под себя и продюсирую картину. Сейчас у меня простой план. Раньше мне приходилось соглашаться на то, что есть, и искать проекты, которые мне как актеру были бы интересны. Сейчас я просто захожу как автор сценария и продюсер и исполняю главную роль. Мне нравится так делать. Просто жанр боевика очень редко у нас снимается и неразвитый, как мне кажется. Хотелось бы боевики взять под свое попечительство".

Съемки, написание сценариев, подготовка премьер, школа каскадеров и карате, частная школа и семья — минимальный список дел, которыми ежедневно приходится заниматься Роману. Но, по его словам, активная жизнь — источник счастья.

"Я считаю, что счастливый человек тот, у кого нет свободного места в ежедневнике. У меня нет свободного времени вообще. Когда я приезжаю в Ярославль, считается, что я отдыхаю от съемочного процесса. Но это подготовка к новым проектам, написание сценария, ежедневные встречи с ребятами-каскадерами, разработка экшена. Это график 24/7".

Чтобы быть рядом с семьей, часто Курцын берет с собой на съемки жену с детьми.

"Они со мной всё время. Недавно мы приехали из Москвы. Там долго были съемки. Дети присутствовали на них. Смотрели, как папа переворачивает машины, трюки делает".

Когда на улице узнают, дети заступаются за папу

Сын Романа уже делает первые шаги в профессии. 11-летний мальчик снялся в нескольких фильмах, и ему это очень нравится. А дочка пока не знает, кем станет. Но к актерству особого интереса не питает.

"Сын очень хочет связать свою жизнь с кинематографом. Он снимался у меня в фильме «Лихо» (возрастной ценз авторами пока не определен. — Прим. ред.). Он играл меня в детстве в новогодней картине, которая выйдет зимой, — поделился Роман. — Насчет дочки не знаю. Я спросил у нее: «Не хочешь в кино посниматься?» Она мне ответила: «Зачем мне эти проблемы?» Но она очень творческий человек. За что бы она ни бралась, у нее всё получается. Что нельзя сказать про сына, ему, как и мне, приходится прикладывать усилия, чтобы чего-то добиться. Я не давлю ни в ту ни в другую сторону".

Работу в кино Роман старается не идеализировать в глазах детей, чтобы они здраво оценивали все плюсы и минусы сферы.

"В профессии актера показываю им только сложности. Например, сын снимался в «Бременских музыкантах» (6+). Там были четыре ночные смены подряд по 12 часов. Съемки проходили под осень, было холодно. Детям было сложно".

На улицах родного Ярославля семью часто узнают. Но к повышенному вниманию они не до конца привыкли. Особенно сложно популярность папы дается детям.