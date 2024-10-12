Харрисон Форд рассказал, как отрезал себе палец

82-летний американский актер Харрисон Форд рассказал, как отрезал себе часть пальца. К счастью (если можно так выразиться), дело происходило в больнице - целостность тела звезды "Индианы Джонса" и "Звездных войн" тут же восстановили хирургическим путем.

Странноватый инцидент произошел еще до того, как Форд начал проявлять себя на экране - в его глубокой молодости. И во всем был виноват исключительно сам Харрисон - он обманул работодателя.

Признание прозвучало на Jimmy Kimmel Live!. На шоу Форд пришел, чтобы прорекламировать второй сезон сериала "Терапия": продолжение которого стартует уже 16 октября.

В первой части беседы ведущий поднял тему возможной причастности Форда к поварскому искусству, и тот заметил, что, и в самом деле, имел к нему некоторое отношение. Но крайне непродолжительное. Ровно до момента, как нанявшие Харрисона люди поняли, что он не повар.

"Моя первая работа была в больнице. Не знаю уж, чего я там наплел, но они выдали мне нож, пучок морковки… и уже через несколько минут я отхватил себе вот эту часть пальца (показывает на фалангу указательного - прим. "РГ)", - невозмутимо говорит артист.

Как только обманщику пришили отрезанный палец, его тут же и выставили с работы - отдел кадров оказался сразу после кабинета, где проходило лечение.

Меж тем, на этом кулинарный опыт Харрисона, как ни странно, не иссяк - далее он некоторое время отработал поваром на яхте молодого преуспевающего банкира. Уже без членовредительств.