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«Я — советский де Фюнес!» 90 лет назад родился неподражаемый актер Савелий Крамаров

Его фамилия в титрах гарантировала успех любому фильму. Увидев актера на экране, зрители начинали смеяться. А, когда он начинал говорить и жестикулировать, хохотали. Можно было подумать, что и в жизни Крамаров — весельчак и балагур. Действительно, Савелий Викторович любил сыпать шутками и сверкать остротами. Но нередко становился замкнутым, погруженным в свои мысли. Сегодня «Мослента» вспоминает знаменитого комика.

90 лет назад родился неподражаемый актер Савелий Крамаров
© ТАСС

Мастер эпизода

«Не знаю, как попали в кино Жан Габен или Борис Андреев, но лично я попал в туда из-за своей внешности», — говорил Крамаров.

Облик у него и впрямь был, мягко говоря, специфический. Но свои недостатки он сумел превратить в достоинства. Косоглазие же сделал фирменным знаком!

Крамаров был мастером эпизода. За считаные минуты он создавал комический образ, наделял характером, расцвечивал деталями. С гордостью говорил:

«Я — советский Луи де Фюнес. Если попаду за границу, ошеломлю всех».

За границей Крамаров сыграл в нескольких фильмах, но — не впечатлил. Впрочем, об этом позже…

«В кино обычно играю хулиганов, всяких дураков, начиная от полудураков и кончая полными, — посмеивался над собой Крамаров в одном из интервью. — Но мне очень хочется сыграть серьезную роль. В школьном драмкружке я собирался сыграть Ромео. Но ни одна девочка не захотела стать моей Джульеттой…»

© Фото: Петр Носов / ТАСС

Комиков всегда тянуло в трагики. Как, например, Георгия Вицина. И это объяснимо — ему и другим хотелось сорвать с себя надоевший шутовской наряд, стереть вместе с гримом фальшивую улыбку.

Увы, актеры намертво прикованы к своим амплуа. И режиссерам нет дела до их терзаний.

А если бы пошли на эксперимент, как встретила бы публика Крамарова в роли Гамлета или Вронского? Тут и думать нечего — зрители хохотали бы до слез. И трагедия стала бы комедией.

Ошеломляющий успех

Зрители быстро приметили героев Крамарова. Они были «срисованы» с натуры, подобные личности водились едва ли не в каждом дворе — наглые, задиристые. И Крамаров, московский парень с Раушской набережной, таких не раз встречал. И дрался с ними, и тумаки от них получал.

Подобного забияку он показал в своей дебютной ленте «Ребята с нашего двора». Позже Крамаров пополнил список кинохулиганов, сыграв Ваську Коноплянистого в фильме «Прощайте, голуби» и Пимена в картине «Друг мой, Колька!»

В комедии «Тридцать три» он исполнил роль иного плана — поэта Родиона Хомутова, мнящего себя чуть ли не классиком. На самом же деле он был банальным халтурщиком, вроде Ляписа-Трубецкого из романа Ильфа и Петрова. Но антураж — стильный костюм, черные очки, трубка в зубах — впечатлял. И забавлял, как и сочиненные им вирши:

Больному зубу, зубу твоему, Сегодня взор горящий обращаю. И этот стих ему, Ему, товарищ Травкин, страстный посвящаю…

© Автор: РИА Новости

Запомнились и другие роли Крамарова: Тимохин в «Большой перемене», одноглазый шахматист в «12-ти стульях», Сергей в «Не может быть!», осужденный «с хорошими глазами» в «Мимино». Единственный фильм, где актер сыграл одного из главных персонажей — Косого, — была комедия «Джентльмены удачи».

В «Неуловимых мстителях» успех Крамарова был просто ошеломляющий. Его героя, взбалмошного Илюху Верехова, запомнили миллионы зрителей, и фраза, которую он произносил, ушла в народ:

«А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина…»

Предложений от режиссеров было так много, что от некоторых пришлось отказываться. К примеру, Владимир Мотыль предлагал Крамарову роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни». Актер потом долго жалел о своей оплошности.

Легкая добыча для женщин

Крамаров был невероятно популярен.

«До сих пор с содроганием вспоминаю, как я однажды очутился в одной машине с Савой, — рассказывал режиссер Марк Розовский. — Его узнавали справа, слева, спереди и даже сзади. Он ехал, а все Садовое кольцо с ним общалось. Это было смешно и страшно — не понимаю, как мы не разбились».

Открытки с изображением актера быстро раскупались. А если народ видел его живьем, устраивал столпотворение. Особенно усердствовали представители прекрасного пола. От них Крамаров получал мешки писем, и многие были готовы выйти за него замуж.

© Кадр из фильма
«Он нравился женщинам, потому что был известен, а это очень притягивает, — вспоминала писательница Виктория Токарева. — В то же время Крамаров казался им легкой добычей, потому что был некрасивый. Но дамы ошибались: Савелий не испытывал никаких комплексов по поводу своей внешности. И был он не таким уж некрасивым, а даже мужчиной с шармом».

Еврейский бунт

…В комедии «Бриллиантовая рука» актер не снимался. Но героиня фильма, управдом Плющ, обращаясь к жене Семена Семеновича Горбункова, произносила фразу, «подходящую» к судьбе Крамарова:

«Я не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает любовницу».

Но в сценарии вместо последнего слова была «синагога». Так вот, Крамаров стал ходить именно туда.

Об этом узнало кинематографическое начальство и выразило свое недовольство.

Но актер не стал каяться, а возразил: буду делать, что хочу. И продолжал ходить в синагогу.

Это был бунт, который власти решили подавить привычными средствами. Крамарова перестали снимать, его фамилию убрали из титров почти 70-ти (!) картин, в которых он участвовал.

Актер обиделся, но не превратился в диссидента. Он просто решил уехать из Советского Союза. Но в те времена это было нелегко…

Письмо в Вашингтон

У Крамарова не было работы, и времени для горестных размышлений стало много. Он ушел в себя и уже не рассыпал шутки, как прежде. Помрачнел и стал похож на грустного, вышедшего на пенсию клоуна.

© Кадр: фильм «Джентльмны удачи»

Окончательно потеряв терпение, Крамаров написал письмо президенту США Рональду Рейгану и назвал его «Как актер актеру».

«…Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек, — говорилось в послании. — Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может…»

Письмо наделало много шума, его несколько раз прочитали по «Голосу Америки». Крамаров сидел дома и со страхом ждал «гостей» с Лубянки. Но они не пришли. А вскоре актер получил известие, что ему разрешено покинуть родину.

Тоскуя по Москве

Когда актер прилетел в США, ему сообщили, что в этой стране живут сорок четыре известных комедийных актера. Однако Крамаров лишь пожал плечами:

«Ничего страшного, я буду сорок пятым».

В Америке ему предложили исправить косоглазие. Но он запротестовал:

«Ни за что! Это мой хлеб!»

Впрочем, через некоторое время он решился на операцию. И прогадал – лишился своего шарма и смешался с толпой.

В Америке актер снимался в фильмах «Москва на Гудзоне», «Красная жара», «Двойной агент» и других картинах. Но всерьез говорить о его ролях не стоит — Крамаров стал бледной тенью самого себя.

В его глазах затаилась грусть. Он очень скучал по Москве. Два раза прилетал сюда, бродил по знакомым местам, молча стоял возле домов, где жил, веселился и горевал…

Зрители встречали его так же восторженно, как и раньше.

«Десятки людей просили автограф, говорили какие-то трогательные слова, — рассказывал Крамаров. — Вы посчитаете меня хвастуном, но, по-моему, я нисколько не утратил своей популярности в Советском Союзе. За пять дней я пережил здесь восхитительные мгновения. Ни о чем похожем в Америке не приходится даже мечтать…»

Своей последней жене Наталье Крамаров говорил:

«Мы поедем с тобой в Россию и будем купаться в моей славе».

Кто знает, может, он действительно хотел вернуться на родину и снова сниматься в России?

Несбывшиеся мечты

Увы, мечтам актера не суждено было сбыться. Он хотел жить по своему собственному веселому сценарию. Но жизнь настояла на своем — печальном.

Крамаров с невероятной страстью заботился о здоровье: делал зарядку по утрам, бегал, играл в теннис, не ел мяса, не употреблял спиртное, не курил. Но...

Савелий Викторович Крамаров покоится на американских Холмах забвения — еврейском мемориальном кладбище. Автор памятника на могиле — знаменитый скульптор и художник Михаил Шемякин. В скульптурной композиции — высокое надгробие, на котором стоит гримерный столик. На нем лежат театральные маски и раскрытая книга с названиями лучших фильмов с участием лицедея.

Актеры
Москва на Гудзоне
Бриллиантовая рука
Джентльмены удачи
Гости
Гость
Михаил Шемякин
Савелий Крамаров
Георгий Вицин
Наталья Гвоздикова
Владимир Мотыль
Жан Габен
Борис Андреев
Виктория Токарева
Марк Розовский
Рональд Рейган