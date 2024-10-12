Памела Андерсон рассказала о 20-летней депрессии

Американская актриса Памела Андерсон призналась, что после окончания работы в сериале «Спасатели Малибу» в 1997 году два десятилетия боролась с тяжелой депрессией, сообщает RadarOnline. По данным издания, звезда, которую называли секс-символом того времени и одной из самых узнаваемых моделей Playboy, страдала от неопределенности. Андерсон заявила, что после участия в популярном сериале чувствовала себя неудачницей и пыталась заглушить эту боль, что повлияло на ее психическое здоровье.

Сейчас я смотрю на это и чувствую, что прошла путь от «Спасателей Малибу» до Бродвея. Я не знаю, что происходило между этими событиями, все как в тумане. Я страдала от депрессии на протяжении нескольких десятилетий, — заявила Андерсон.

Ранее Андерсон рассказала, что в детстве мечтала стать сестрой милосердия в церкви, а не моделью Playboy. В интервью Дрю Берримор фотомодель призналась, что видела себя во взрослом возрасте и в роли библиотекаря. Памела также рассказала о своем утреннем ритуале. По словам актрисы, у нее есть молитвы, которые она произносит ежедневно. В качестве примера Андерсон привела текст «Аве Мария».

Позже Андерсон получила главную роль в перезапуске комедийной франшизы «Голый пистолет». Ведущим партнером артистки на съемочной площадке будет Лиам Нисон.

Режиссером перезапуска станет Акива Шаффер, который ранее снял фильм «Чип и Дейл» для Disney+. Сценарием также займутся Дэн Грегор и Даг Мэнд, работавшие над «Чипом и Дейлом». Съемки запланированы на 2024 год, а премьера должна состояться в июле 2025 года.