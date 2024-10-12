Отношения, гонорары, ссоры со звездами и фанатами: как живет Самбурская

Актриса и певица Настасья Самбурская приобрела известность после съемок в сериале «Универ. Новая общага». Что известно о ее личной жизни, в каких скандалах была замечена?

Что известно о личной жизни Самбурской

В августе Настасья Самбурская в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Артистка отметила, что после этого «у многих отляжет».

«Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет», — написала Самбурская.

Звезда «Универа» отметила, что избранник позвал ее замуж во время съемок. Актриса добавила, что ответила согласием на предложение.

Для Самбурской это будет второй брак. Впервые под венец актриса пошла в 2017 году с коллегой Кириллом Дыцевичем. Брак пары продлился год. Позднее артистка рассказывала, что супруг поднимал на нее руку и подвергал эмоциональному насилию.

Сколько стоит выступление Самбурской

Портал «Страсти» со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил, что Самбурская получает 1–1,5 млн рублей за каждое выступление. По словам эксперта, которые приводит издание, в будущем звезда может повысить плату за свои концерты на 1 млн рублей, если станет более популярной в музыкальной индустрии. Дворцов также отметил, что считает Самбурскую талантливой.

«У нее были доходы 1−1,5 млн рублей и выше. Я думаю, что они и остались. Если она взлетит в музыкальной индустрии, то может повысить свой гонорар еще на один миллион рублей», — сказал Дворцов.

Самбурская активно занимается творчеством и записывает сольные музыкальные композиции. Кроме того, артистка дает концерты, на которых исполняет свои композиции.

Из-за чего Самбурская конфликтовала с Дробышем и Летучей

Самбурская призналась, что пожалела о критике в адрес телеведущей Елены Летучей. В беседе с Ляйсан Утяшевой, опубликованной на ее YouTube-канале, она отметила, что извинилась перед коллегой, но конфликт не был исчерпан.

«Она наговорила гадостей про наше „Ревизорро“. А поскольку я человек импульсивный, и я еще по „внешке“ сверху прошлась. И потом уже вроде забыли про это. Потом была какая-то ситуация, и я понимаю, что некрасиво было. Я заступалась вроде за команду, но с перебором. Я извиняюсь публично, а она говорит: „А я не приму“», — посетовала Самбурская.

Актриса напомнила, что конфликт произошел несколько лет назад, когда она присоединилась к проекту «Ревизорро». Елена Летучая, по словам актрисы, присвоила шоу себе и заявила, что новички якобы испортили программу. Звезда «Универа» прошлась по внешности телеведущей, раскритиковав ее прическу и характер.

В 2022 году сотрудничество Настасьи Самбурской с продюсером и композитором Виктором Дробышем закончилось судебным разбирательством. Звезда «Универа» попросила аннулировать заключенный между ними контракт на продвижение, поскольку она отдавала по нему 70% своих гонораров за концерты. По словам исполнительницы, Дробыш не занимался раскруткой ее творчества.

В ответ адвокаты продюсера предоставили доказательства того, что все обязательства по договору были исполнены в полном объеме. Также правозащитники потребовали возместить потраченные на продвижение Самбурской как певицы деньги.

В июне 2022 года Московский городской суд вынес вердикт, согласно которому с артистки взыскали 2,7 млн рублей.

«Мне обидно, она сегодня могла бы быть гораздо популярнее. И это не связано ни с чем, кроме того, что она неработоспособная. Она человек, который живет сегодняшними эмоциями. А для того чтобы быть популярной и это поддерживать, нужно очень много работать», — высказывался Дробыш.

Из-за чего Самбурская ссорится с подписчиками

Летом 2024-го актриса опубликовала в своих соцсетях видеоролик, в комментариях под которым написали:

«Почему такая женщина до сих пор одна?»

В ответ певица большими буквами, используя обсценную речь, заявила подписчикам, что состоит в отношениях. Самбурская добавила, что просто не показывала в личном блоге избранника, и послала фанатов, которые интересуются подобными вопросами.

23 июня актрису разозлили комментарии о ее старении. Самбурская выложила свои фотографии без обработки, после чего подписчики возмутились, что в свои 37 лет актриса состарилась.

«Сегодня я выложила видео, в котором не воспользовалась фильтром „Париж“, имела такую оплошность. И я сегодня столько раз из-за этого прочла слово „постарела“, а мне всего 37», — отметила артистка.

Самбурская пожаловалась на ощущение, что в России «запрещено стареть». Она задалась вопросом, чем ей заняться к 50 годам: «Поменять страну, поменять профессию, нужно перестать быть публичным человеком?»