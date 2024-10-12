Умер актер из "Следа" и "Улиц разбитых фонарей" Александр Крючков

На 81-м году жизни скончался советский и российский актер Александр Крючков. Заслуженный артист РСФСР умер 7 октября, соответствующая пометка появилась в базе данных агрегатора kino-teatr.ru. Обстоятельства и причина кончины не раскрываются.

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Актер родился 22 ноября 1943 года, в 1969 году окончил ГИТИС. За свою творческую карьеру служил в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре, Королевском драматическом театре.

Телезрителям знаком по ролям в фильмах и сериалах "Помни имя свое", "Золотой туман", "Улицы разбитых фонарей-6", "След", "Вольная грамота".