Умер актер из сериалов «Апостол» и «Обреченная стать звездой» Владимир Светашов

Стало известно о кончине советского и российского актера Владимира Светашова. Он ушел из жизни 9 октября на 68-м году жизни, причина кончины Омским отделением Союза театральных деятелей не раскрывается. Прощание и похороны прошли накануне в Омске.

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Владимир Светашова родился в 1957 году, окончил Иркутское театральное училище, Ленинградский театральный институт театра, музыки и кинематографии. Кроме съемок в кино и сериалах он служил в Омском государственном академическом театре драмы и Омском драматическом театре "Галерка".

Среди театральных работ артиста выделяютcя Валер ("Тартюф" Ж.-Б. Мольера), Саша Панкратов ("Дети Арбата" А. Рыбакова), Шервинский ("Дни Турбиных" М.А. Булгакова), Август Стриндберг ("Ночь трибад" П.У. Энквиста), Астров ("Дядя Ваня" А.П. Чехова), Людовик XIV ("Жизнь господина де Мольера"). Из ролей в кино и сериалах зрителям запомнились "Топтуны", "Осенний детектив", "Апостол", "Жаркий лед".