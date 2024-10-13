«Задача искусства — не правда жизни, а ее истина». 95 лет Ролану Быкову

12 октября 1929 года родился актёр и режиссёр театра и кино Ролан Быков.

Сначала он выучился актёрскому мастерству, позже занялся театральной режиссурой, а в итоге предпочёл сцене съёмочную площадку. В кино Ролан Быков исполнил более сотни ролей как в лентах великих советских постановщиков, так и в собственных, в том числе в фильмах «Телеграмма», «Нос» и «Чучело».

Вклад артиста в искусство отмечен многими почётными наградами и званиями, а его образ воссоздан в автобиографическом романе его пасынка Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».