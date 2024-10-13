Георгий Дронов — про кризис среднего возраста и продолжение «Ворониных»

Георгий Дронов рассказал, что ему удалось пережить кризис среднего возраста.

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Артист считает, что люди все чаще стали погружаться в свои проблемы. По словам Георгия, это связано с нынешним временем, из-за которого события часто и быстро меняются.

Георгий уверен, что этот период жизни тоже его коснулся. Чтобы не впасть в депрессию и справиться с ним, актер советует просто смириться с возрастом и успокоиться. Дронов считает, что каждый возраст имеет свои прелести, поэтому переживать из-за него не следует.

«У всех бывает кризис среднего возраста. Это когда ты переходишь на центральный рубеж, у тебя останавливаются физиологические процессы роста, и ты начинаешь поворачиваться в сторону жизненного заката. И здесь, наверное, надо просто смириться с этим... Поможет только терпение и какая-то внутренняя мудрость», — разоткровенничался артист в беседе с Kp.ru.

Также Дронов сообщил, что продолжение сериала «Воронины» решили запустить лишь для того, чтобы эта история продолжала радовать зрителя. Тут изменилось не только название многосерийного фильма, но и его концепция.

Ранее мы писали о том, что скрывающий 11-летнего сына Георгий Дронов снял его в продолжении «Ворониных».