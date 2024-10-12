Умерла советская актриса Расма Гарне

Не стало Расмы Гарне, советской латвийской актрисы кино, театра и телевидения. Об уходе артистки сообщили в пресс-службе Латвийского национального театра.

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Гарне родилась в 1941 году в Риге. С отличием окончила актерское отделение Латвийской государственной консерватории. Официально в труппу Национального театра влилась в 1963-м, хотя на его сцену начала выходить еще студенткой.

Снималась с 1971-го: "Нас четверо", "Не будь этой девчонки…", "Депрессия", "Семья Зитаров", американо-латвийский триллер "Идеальное убийство".

Самая известная кинороль - Ириса, главная женская, в мелодраме 1982 года "Блюз под дождем".