Умер игравший с Бельмондо в "Профессионале" актер Пьер Вернье

Пьер Вернье родился в 1931 году. Во время учебы в Национальной высшей консерватории драматического искусства познакомился с Жаном-Полем Бельмондо, Жаном-Пьером Марьелем, Жаном Рошфором, Бруно Кремером, Анни Жирардо и Франсуазой Фабиан. Судьбы актеров тесно переплелись.

© кадр из фильма

Слава пришла к Вернье после роли антагониста в сериале "Рокамболь", его стали часто снимать во второстепенных ролях такие режиссеры, как Анри Верней, Андре Дельво, Жак Дере, Джозеф Лоузи, Клод Лелуш, Жан-Даниэль Верх, Валери Лемерсье. Всего на счету артиста более 70 ролей в кино и сериалах. Он играл с Жаном-Полем Бельмондо в "Профессионале", в картине "Месье Кляйн" с Аленом Делоном

Является кавалером Национального ордена "За заслуги" и кавалер ордена Искусств и литературы.