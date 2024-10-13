Умер Хуго Коолшейн, актер из фильмов Пола Верховена

Не стало заметного нидерландского актера театра, кино и сериалов, переводчика и драматурга Хуго Коолшейна, он умер в возрасте 77 лет в ночь на прошлую среду, сообщили в амстердамском театре ITA. Там артист активно разрабатывал чеховский и шекспировский репертуар.

Некрологи отмечают: образы Хуго создавал мрачные, но при этом вызывающие сочувствие.

Хуго Фердинанд Коолшейн родился 29 ноября 1946 года в Гааге. Детство было сложным - под пятой отца-религиозного фанатика, и театральная сцена стала для Хуго одной из отдушин и форм протеста.

Коолшейн в 1972-м окончил Амстердамскую театральную школу. Дебютировал в De Appel. Фильмография - более 70 пунктов. Естественно, снимался у Верховена, в 1975-м дебютировав на экране фоном в его "Кити-вертихвостке". Сыграл в "Солдатах королевы" с Хауэром.

Последняя работа актера - боди-хоррор этого года "Бинарный" (21+).