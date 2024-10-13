ДНК-тесты и уход из кино: куда пропал олигарх из «Универа» Лебедев

Актер Андрей Лебедев прославился благодаря роли олигарха Льва Мартынова в сериале «Универ. Новая общага». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

© кадр из сериала «Старые кадры»

Чем известен Лебедев

Андрей Лебедев родился 29 мая 1961 года в городе Краснокаменске в Пермской области, окончил Школу-студию МХАТ. В разные годы служил в театре «Современник-2» и театре имени Владимира Маяковского.

Лебедев дебютировал в кино в 1992 году в картине «Парень по вызову». Свою первую главную роль он исполнил в сериале «Королева Марго», затем были съемки в проектах «Игра», «Громовы», «Кремлевские курсанты», «След», «Папины дочки», «Ранетки» и других. Наибольшую популярность артисту принесла лента «Универ. Новая общага», где он сыграл олигарха Льва Мартынова, отца персонажа Антона Мартынова (Станислава Ярушина).

Помимо съемок в кино Лебедев работает ведущим мероприятий и преподает в своей актерской студии Lama, которую открыл в 2015 году.

Лебедев состоит во втором браке с Татьяной Ивановой, которая на 18 лет младше его. У артиста от первого брака есть двое сыновей — Филипп и Архип.

Что известно о скандалах с Лебедевым

В 2019 году Андрей Лебедев стал участником программы «На самом деле», в эфире которой обсуждали его роман с некой Ольга из Воронежа. Женщина утверждала, что растит внебрачного сына артиста. Тогда Лебедев признался, что у него были отношения с Ольгой и он знал о ее беременности, однако после выписки женщины из роддома сделал ДНК-тест и выяснил, что это не его ребенок. Слова актера были подтверждены результатами еще одной экспертизы.

В 2021 году Лебедев вновь стал героем программы «На самом деле». В эфир он пришел со своим сыном Архипом, когда тот в 18-летнем возрасте хотел жениться на 35-летней Екатерине Аношкиной. Артист был против этого союза и заявил, что возлюбленная наследника может быть его дочерью.

«Катя — плод грехов моей молодости. Она — моя дочь. Архип не может жениться на своей сестре. Это какая-то ерунда. Конечно, они давно знакомы. Она даже была его нянечкой. Мы дружили семьями, но я не знал, что между ними. Для меня это был шок. Это карма? Не понимаю, почему из тысяч он выбрал именно ее», — сказал он в эфире.

По результатам экспертизы родственная связь между Архипом Лебедевым и Екатериной Аношкиной не подтвердилась.

Чем сейчас занимается Лебедев

Андрей Лебедев редко снимается в кино. В прошлом году после трехлетнего перерыва с ним на экраны вышли картины «Дама с собачкой. Продолжение» и «Станиславский». Премьер на 2024 год у него не запланировано. В недавнем интервью актер признался, что у него даже были мысли уйти из профессии.

«Я перегрел мозг. Я заучивал текст до такой степени, что меня начинало тошнить. Мне всегда казалось, что я могу не справиться с каким-то количеством текста, и боялся его забыть. И, как назло, в двух картинах мне попался один и тот же режиссер, который терпеть не мог ни одного затыка. Я начинаю волноваться, и у меня вообще ничего не получается. И вот в нескольких картинах я перегорел, получился скандал, причем я не скандалил. Я понимал, что я облажался. Я очень хотел уйти, я понял, что я упал», — сказал он для YouTube-канала «Актерская студия Lama».

Сейчас Лебедев все время посвящает работе в своей студии актерского мастерства, где проводит мастер-классы.