Измены, выгорание: где сейчас актер Ярослав Могильников

Актер Ярослав Могильников прославился после выхода сериала «Слово пацана», где сыграл роль Ералаша. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

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Чем известен Могильников

Ярослав Могильников родился 13 октября 2007 года в городе Лысьве в Пермском крае. С раннего возраста он увлекался футболом, играл за юношескую сборную своего родного края, а также входил в составы местных детских команд КВН.

Могильников дебютировал в кино в 13 лет в фильме «Подельники», где сыграл главную роль — персонажа Илью. Затем он снялся в картинах «Иван Семенов: Большой поход» и «Папаша в бегах». В ноябре 2023 года состоялась премьера сериала Жоры Крыжовникова «Слова пацана. Кровь на асфальте», где актер сыграл Ералаша из группировки «Университетских».

Что известно о личной жизни Могильникова

Ярослав Могильников признавался, что в свои годы уже имеет неудачный опыт романтических отношений. В 15-летнем возрасте он встречался с девушкой в родном городе, однако они разошлись из-за измены возлюбленной.

«У меня была девушка, она сделала больно. И мне хочется сделать ей что-то подобное. Она мне изменила. Как-то странно испытать это в 16 лет. Об измене рассказал парень, с которым она была», — рассказал актер.

По словам Могильникова, после успеха проектов, в которых он снимался, к нему стали часто подходить девушки с просьбой сфотографироваться и предложением начать встречаться.

«У меня много случаев было, когда подходят фанатки 12-летние, 13-летние и даже 11-летние и говорят: "Я тебя люблю, давай встречаться". Это неловко. Но когда подходят 28-летние девушки фоткаться, у меня мужской инстинкт срабатывает, я такой думаю: "Вау, я в шоколаде"», — поделился он.

На настоящий момент неизвестно, есть ли у Могильникова возлюбленная. Подписчики актера полагают, что его якобы связывают романтические отношения с коллегой по сериалу «Слово пацана» Анной Пересильд.

Чем сейчас занимается Могильников

Ярослав Могильников после окончания девяти классов переехал с родителями в Москву. В его планах — в будущем поступить и окончить московский киноколледж.

Актер продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним в главной роли состоялась премьера фильма «Юг». В производстве сейчас также находятся ленты «Жига», «Злые люди» и «Красный шелк» с Могильниковым. Помимо этого, артист сочиняет песни в стиле рэп.

В июле 2024 года Могильников признался, что переживает сильное эмоциональное выгорание.

«Меня все бесит, я всегда раздражаюсь, у меня ухудшилась память и сосредоточенность. Все, что мне хочется каждую секунду, это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в моем мозге каждую миллисекунду будет безостановочный поток мыслей», — сообщил он.

Актер пожаловался, что из-за плотного графика у него нет времени на отдых, в котором он нуждается.