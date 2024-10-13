Актриса Майра Гомес Кемп поскользнулась у себя в спальне и умерла

Кубино-испанская актриса и телеведущая Майра Гомес Кемп умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщает La Vanguardia

По данным издания, Кемп поскользнулась у себя в спальне и пролежала на полу около суток, прежде чем ее обнаружили. После этого ее госпитализировали, однако спасти артистку не удалось. Причиной смерти стали полученные в результате падения травмы.

Фильмография актрисы насчитывает около сотни работ.

В июле стало известно о кончине звезды «Зачарованных» актрисы Шеннен Доэрти. Она умерла на 54-м году жизни от рака груди.