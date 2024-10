Генри Кавилл обсуждал важную роль в киновселенной Marvel

Уже давно ходят слухи о том, что Генри Кавилл получит важную роль в киновселенной Marvel. После его появления в ленте «Дэдпул и Росомаха» подобные слухи стали появляться ещё чаще.

© globallookpress

По данным различных инсайдеров, включая My Time To Shine Hello, актёр вёл переговоры, чтобы сыграть важного персонажа в фильмах Marvel Studios. Речь якобы идёт про роль Капитана Британия. Но никаких подтверждений пока нет.

Слухи о том, что кавилл сыграет в киновселенной Marvel, ходят в течение многих лет. Актёр даже прокомментировал некоторые из них, которые гласили, что он появится во втором сезоне «Локи» в роли Гипериона. Тогда Кавилл заявил, что не появится в шоу.