Александр Михайлов рассказал о работе с Людмилой Гурченко

Актер Александр Михайлов признался, что после съемок в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» очень доверял Людмиле Гурченко и однажды согласился на роль, которую она посоветовала. Позже актер сильно пожалел о своем решении.

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«Я не стал особо читать сценарий, погружаться. И потом мне вдруг накладку делают на лбу, я говорю: "А для чего?". Ну там пуля должна быть, взрыв такой будет, раз и все. Оказывается, я сыграл где-то убийцу. Люся на меня такой ярлык навесила, я много лет отмаливал», — заявил Михайлов в программе «Однажды...» на НТВ.

Он также рассказал, что Гурченко сама попросила Меньшова утвердить ее на роль Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби», а после самостоятельно писала тексты для своей героини.

«Я помню, она пришла к Володе Меньшову и говорит: "Володя, вот я прочитала твой сценарий, ты знаешь, не надо искать кого-нибудь, утверждай меня"», — отметил народный артист России.

Ранее Александр Михайлов рассказал о рождени третьего внука. Его дочь от актрисы Ольги Кузнецовой недавно родила мальчика.