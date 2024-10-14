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Дмитрий Харатьян: «Я люблю кино, я живу кино – это моя жизнь»

Дмитрий Харатьян – звезда отечественного театра и кино, на счету которого больше сотни самых разных ролей. Он провел на экране уже полвека и, кажется, знает об отечественном кинематографе больше, чем кто бы то ни было. Убедиться в этом поможет и новый проект телеканала «МИР»! В командной викторине «ИГРА В КИНО. ЧЕМПИОНАТ МИРА» народный артист России выступит в роли ведущего. О том, как он согласился на этот «эксперимент» и какие фильмы в его карьере оказались самыми запоминающимися, главный «гардемарин» страны рассказал в нашем интервью.

Дмитрий Харатьян рассказал о съемках в фильмах Леонида Гайдая
© globallookpress

Дмитрий, сразу прямой вопрос: почему вы согласились стать ведущим викторины «Игра в кино. Чемпионат Мира» на телеканале «МИР»?

— Я – человек кино, с детства занимаюсь кинематографом – с 15 лет. В следующем году будет 50 лет, как я переступил порог «Мосфильма». Все, что связано с кино, для меня свято, дорого и важно. Когда я получил приглашение участвовать в телевикторине «Игра в кино. Чемпионат Мира» от телеканала «МИР», конечно же, я откликнулся! Именно по причине того, что я люблю кино, я живу кино – это моя жизнь. И мне любопытно попробовать себя в качестве ведущего этой интересной игры.

Впервые на экране вы появились в фильме «Розыгрыш» в роли музыканта Игоря Грушко, при этом всенародную любовь вам позже принес персонаж Алеши Корсака в «Гардемаринах». Какое из этих перевоплощений вы считаете наиболее знаковым?

— И то, и другое. Игорь Грушко – парень с гитарой, герой с экрана. Я проснулся знаменитым 11 января 1977 года, когда фильм вышел в широкий прокат и стал лидером кинопроката. И я на себе испытал, что это такое – проснуться знаменитым: это тяжелое бремя и испытание. Я был еще подростком, мне не было и 17 лет, обычным школьником обычной средней школы №9 города Красногорска. И, конечно же, это точка отсчета, начало начал.

Мой создатель – Владимир Валентинович Меньшов, мой первый учитель, мой первый режиссер. Я благодарен ему бесконечно и каждый день вспоминаю его светлое имя. Он подарил мне судьбу. Мой родной отец подарил мне жизнь, а второй отец в кино подарил мне судьбу в профессии.

«Гардемарины» для меня тоже знаковый фильм. С этой ролью я живу с 1986 года, и эта история продолжается. Совсем недавно вышло два фильма – четвертый и пятый – «Гардемарины 1787»: «Мир» и «Война».

Каково спустя столько лет было вновь фехтовать морским кортиком и скакать навстречу приключениям?

— Это замечательные ощущения, которые живы во мне, несмотря на изменения, на возраст Алеши Корсака. Они стали взрослыми, эти гардемарины. Но эти ощущения остаются, и не только в памяти, а уже и на экране. Мы деремся на кортиках, скачем, плаваем – и все это живо. Пока еще есть силы и возможности этим заниматься.

В продолжении кинохита вы буквально столкнулись с Михаилом Боярским, который в роли Шевалье де Брильи пытался вас проткнуть шпагой, а вы его… задушить. Кто круче: гардемарины или мушкетеры?

— «Гардемарины» – это наша российская отечественная культура. Когда был написан роман «Трое из навигацкой школы», ассоциативно Нина Соротокина, а потом и Светлана Дружинина, наверное, имели в виду трех мушкетеров – как прототип того, что происходило с нашими ребятами. Тоже трое, тоже дружба, тоже любовь к Отечеству, защита Родины, вера, честь, достоинство, любовь, искренние чувства. Все это было и у мушкетеров Дюма во Франции. А девиз гардемаринов – это вообще девиз русского офицерства: «Жизнь – Родине, честь – никому, сердце – женщине». Это главное, что роднит гардемаринов и мушкетеров.

Первыми были «Мушкетеры», если мы говорим про историю. Я же и в «Мушкетерах» снимался в продолжении, играл Короля Людовика Четырнадцатого и Филиппа Марчиали – его брата, «Железную маску». Так что мы с Михаилом Боярским пересекались и в «Гардемаринах», и в «Мушкетерах». Там он был моим подчиненным – Д´Артаньяном, а здесь он наш первый враг – де Брильи. Но в жизни, конечно, мы друзья.

Вы были любимчиком у Леонида Гайдая, снялись в двух его последних фильмах. Как это было? Помните свои первые впечатления от режиссера?

— Первое впечатление от Гайдая было такое, что я не понял, что это он. У меня были совершенно другие представления о том, каким он должен быть: фонтанирующий анекдотами, афоризмами, человек с юмором, бурлеск. Меня подвели к кабинету, сказали: «Вот, заходи». Я захожу, сидит пожилой дедушка, с таким вот носиком, с маленькими глазками из-под очков, въедливый, вредный старичок и начинает:

Как Вас зовут?

Дмитрий, меня зовут Дима.

А по отчеству?

Дмитрий Вадимович.

Дмитрий Вадимович, Вы прочитали сценарий?

Прочитал.

Вам понравилась роль?

Не понравилась.

Как не понравилась?!

Мне неинтересно. Это тот же Шурик, только в современном изложении.

Первый фильм, в который он меня пригласил, это «Частный детектив, или Операция «Кооперация»». И вот мы говорим-говорим. Я думаю: «Что он ко мне пристал?» Я решил, что это второй режиссер. И вдруг в какой-то момент понимаю, что, наверное, это все-таки не второй режиссер, а Гайдай. Он потом вспоминал:

«Мне так понравилась ваша наглость и раскрепощенность».

И в какой-то момент он спросил, почему не понравился сценарий? Я сказал, что мне вторая роль нравится: одноклассник Димы Пузырева – директор кооперативного туалета. Его, кстати, Рома Мадянов сыграл. А Гайдай ответил:

«Вы не могли бы попробоваться сразу на две роли?»

Я сначала был утвержден на роль директора кооперативного туалета, а потом мне звонят и говорят:

«С Вами Леонид Иович хочет поговорить».

Он говорит:

«Дмитрий Вадимович, все-таки от судьбы не уйдешь. Мы утвердили на главную роль артиста, но он не смог сниматься. Может, Вы рассмотрите роль Димы Пузырева?».

Я говорю:

«Ну ладно, рассмотрю».

Я уже смирился: думаю – судьба.

Два раза я был утвержден. Первый раз на роль директора, а не на главную. А второй раз предполагалось, что это будет продолжение «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», то есть герой должен быть тот же – частный детектив Дима Пузырев, только он уже вырос, и решает более масштабные вопросы.

Они писали сценарий… и прямо в Новый год я звоню Леониду Иовичу: я знаю, что они пишут сценарий и я буду там играть, я знаю, что это моя роль. Я говорю:

«Леонид Иович, поздравляю с Новым годом, я надеюсь, что Новый год принесет нам работу совместную».

И вдруг он мне говорит:

«Дмитрий Вадимович, я, наверное, вас расстрою, мы писали-писали сценарий, а оказалось, что это совершенно другой персонаж – суперагент КГБ».

И вот проходит несколько месяцев, меня приглашают на «Мосфильм» и Гайдай говорит:

«Я плохо разбираюсь в молодых артистах, может, подскажете, кто может сыграть».

И показывает мне трех артистов. Я говорю:

«Вот этот».

А к тому времени я сценарий уже прочитал. Он говорит:

«Я тоже склоняюсь больше к нему (это Александр Кузнецов), и, наверное, его утвержу».

Его утвердили на эту роль, и через неделю звонок:

«Леонид Иович Вас приглашает».

Я приезжаю. Та же история:

«К сожалению, мы не сработались. Мы подумали со сценаристами – Аркадием Ининым и Юрием Воловичем, почему один артист не может сыграть две разные роли…».

Я говорю:

«А раньше вам это не приходило в голову? Мне на Новый год сказали, что это не моя роль».

Такие у меня воспоминания.

– Какой самый запоминающийся момент на этих съемках?

Наверное, связан он с Дональдом Трампом. Мы снимали в казино «Тадж- Махал» в Атлантик-Сити. Тогда он не был президентом. И он, нарушая первый и главный закон бизнеса, разрешил снимать в этом казино бесплатно, но попросил через своего помощника, чтобы Гайдай снял его в небольшом эпизоде. На что Леонид Иович Гайдай сказал:

«В моем фильме снимаются народные артисты Советского Союза – Андрей Мягков, Леонид Куравлев, Армен Джигарханян, а кто такой Дональд? Он что, артист? Почему он должен сниматься?»

Не снял он его. Поступил, я думаю, недальновидно, а то бы мы порвали мировой прокат. И, главное, никто же не смотрит обычно до конца титры (я сам такой). А вот в титрах есть благодарность. Когда будете еще раз пересматривать этот фильм, досмотрите до конца титры. Там есть благодарность Дональду Трампу.

Актеры
Розыгрыш
Мушкетеры
Эксперимент
Война
Юрий Волович
Нина Соротокина
Аркадий Инин
Андрей Мягков
Дмитрий Харатьян
Армен Джигарханян
Леонид Куравлев
Светлана Дружинина
Михаил Боярский
Владимир Меньшов
Леонид Гайдай
Дональд Трамп
Александр Кузнецов
КГБ СССР