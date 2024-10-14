Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись вместе в новом проекте

Режиссер скандальной картины «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино снял короткометражный фильм для рекламы Chanel No.5. Ролик был размещен на страницах парфюмерного бренда в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В главной роли в новой работе постановщика сыграла звезда «Барби» и других известных фильмов Марго Робби, а ее партнером по съемкам стал Джейкоб Элорди, известный благодаря роли в сериале «Эйфория».

Ранее СМИ сообщали, что Робби и Элорди рассматриваются на главные роли в новой экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте. Стало известно, что фанаты первоисточника раскритиковали создателей грядущего проекта за выбор 34-летней Марго.